Ставленник Кремля в Крыму заявил, что побывал в оккупированном Херсоне
Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что побывал в оккупированном Херсоне и предлагает херсонцам "партнерство" и "братские отношения".
Источник: Аксенов в Telegram
Дословно: "Спустя долгие годы, побывал в освобожденном Херсоне. Крым – это регион-партнер для "освобожденных" территорий. Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, но история и объективные факторы нас разделили.
Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской области интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут".
Детали: По словам оккупанта, он понимает, что пришлось пережить херсонцам и готов помочь им пережить "дискомфорт".
Также он предложил предпринимателям с оккупированных территорий "вести бизнес" в аннексированном Крыму.
Напомним:
- Несколько недель назад в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
- Британская разведка утверждает, что установление в Херсоне пророссийской администрации подчеркивает только провал политических целей РФ в Украине.