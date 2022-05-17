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Ставленник Кремля в Крыму заявил, что побывал в оккупированном Херсоне

Алена МазуренкоВторник, 17 мая 2022, 17:27
Ставленник Кремля в Крыму заявил, что побывал в оккупированном Херсоне
скриншот

Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что побывал в оккупированном Херсоне и предлагает херсонцам "партнерство" и "братские отношения". 

Источник: Аксенов в Telegram

Дословно: "Спустя долгие годы, побывал в освобожденном Херсоне. Крым – это регион-партнер для "освобожденных" территорий. Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, но история и объективные факторы нас разделили.

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Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской области интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут".

Детали: По словам оккупанта, он понимает, что пришлось пережить херсонцам и готов помочь им пережить "дискомфорт".

Также он предложил предпринимателям с оккупированных территорий "вести бизнес" в аннексированном Крыму.

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Напомним: 

  • Несколько недель назад в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
  • Британская разведка утверждает, что установление в Херсоне пророссийской администрации подчеркивает только провал политических целей РФ в Украине.

Темы: КрымХерсоноккупацияРосcия
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