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В Белгородской области РФ снова заявили об обстреле

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 20:25
В Белгородской области РФ снова заявили об обстреле
Вячеслав Гладков, фото из Telegram

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в очередной раз заявил об обстреле со стороны Украины.

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший – ранение легкой степени тяжести".

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Детали: По словам Гладкова, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Также он заявил о разрушениях, но деталей не уточнил.

Что предшествовало: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Это далеко не первый случай, когда на этой части России заявляют об обстрелах.

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Так, 15 мая Гладков утверждал, что "с территории Украины" снова стреляли – в поселке Середа мирный житель якобы получил ранение.

Также 17 мая глава Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что пограничная деревня Алексеевка была обстреляна из "крупнокалиберного оружия".

Темы: Росcия
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