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Віцепрем'єр РФ приїхав на Херсонщину нав’язувати "російську сім'ю"

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 22:21
Віцепрем'єр РФ приїхав на Херсонщину нав’язувати російську сім'ю
Марат Хуснуллін, фото Getty Images

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін побував в окупованій Росією Херсонській області і заявив, що вона займе гідне місце у "російській сім’ї".

Джерело: РИА Новости

Деталі: Пропагандистська агенція заявила, що Хуснуллін перебуває на Херсонщині "з робочим візитом".

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Пряма мова: "Вважаємо, що Херсон має велику перспективу і що (область займе) гідне місце в нашій російській сім’ї.

Ми на всіх чекаємо, запрошуємо співпрацювати – не треба нічого боятися, ми разом житимемо і працюватимемо далі", – заявив віцепрем'єр окупантів.

Що передувало: Раніше у вівторок маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував в окупованому Херсоні і пропонує херсонцям "партнерство" та "братні відносини".

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Теми: РосіяХерсонська областьокупація
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