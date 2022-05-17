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Вице-премьер РФ приехал в Херсонскую область навязывать "российскую семью"

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 22:21
Марат Хуснуллин, фото Getty Images

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в оккупированной Россией Херсонской области и заявил, что она займет достойное место в "российской семье".

Источник: РИА Новости

Детали: Пропагандистское агентство заявило, что Хуснуллин находится в Херсонской области "с рабочим визитом".

Прямая речь: "Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье.

Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать – не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", – заявил вице-премьер оккупантов.

Что предшествовало: Ранее во вторник марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что побывал в оккупированном Херсоне и предлагает херсонцам "партнерство" и "братские отношения". 

Темы: РосcияХерсонская областьоккупация
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