Вице-премьер РФ приехал в Херсонскую область навязывать "российскую семью"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в оккупированной Россией Херсонской области и заявил, что она займет достойное место в "российской семье".

Источник: РИА Новости

Детали: Пропагандистское агентство заявило, что Хуснуллин находится в Херсонской области "с рабочим визитом".

Прямая речь: "Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье.

Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать – не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", – заявил вице-премьер оккупантов.

Что предшествовало: Ранее во вторник марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что побывал в оккупированном Херсоне и предлагает херсонцам "партнерство" и "братские отношения".