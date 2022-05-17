У Харкові за день жодного обстрілу, в області є поранений

У вівторок у Харкові не було жодного обстрілу, однак ворог продовжує обстрілювати область.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в Харкові не було жодного обстрілу. Все це дякуючи героїзму наших захисників, які відігнали російських окупантів. Однак агресор все ще обстрілює мирне населення області.

Реклама:

Сьогодні під ударом опинилося селище Печеніги, Чугуївського району. 73-річний чоловік отримав легкі поранення".

Деталі: Синєгубов підкреслив, що на території області тривають бойові дії. Окупанти на Харківському напрямку зосереджені на обороні захоплених територій.

У районі населеного пункту Довгеньке, Ізюмському району, загарбники намагалися вести активні дії, але, зазнавши втрат, відступили.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Українські військові звільнили ряд населених пунктів на Харківщині та відтіснили російських військових до ділянки державного кордону з РФ.

14 травня Синєгубов повідомляв, що російські окупанти не завдавали ударів по Харкову, але розслаблятися ще зарано.

15 травня агресор влучав у Шевченківський район Харкова та Салтівку. 4 людей зазнали поранень.