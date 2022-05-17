У Харкові за день жодного обстрілу, в області є поранений

У вівторок у Харкові не було жодного обстрілу, однак ворог продовжує обстрілювати область.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в Харкові не було жодного обстрілу. Все це дякуючи героїзму наших захисників, які відігнали російських окупантів. Однак агресор все ще обстрілює мирне населення області.

Сьогодні під ударом опинилося селище Печеніги, Чугуївського району. 73-річний чоловік отримав легкі поранення".

Деталі: Синєгубов підкреслив, що на території області тривають бойові дії. Окупанти на Харківському напрямку зосереджені на обороні захоплених територій.

У районі населеного пункту Довгеньке, Ізюмському району, загарбники намагалися вести активні дії, але, зазнавши втрат, відступили.

Що передувало: Українські військові звільнили ряд населених пунктів на Харківщині та відтіснили російських військових до ділянки державного кордону з РФ.

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14 травня Синєгубов повідомляв, що російські окупанти не завдавали ударів по Харкову, але розслаблятися ще зарано.

15 травня агресор влучав у Шевченківський район Харкова та Салтівку. 4 людей зазнали поранень.