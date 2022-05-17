В Харькове за день ни одного обстрела, в области есть раненый

Во вторник в Харькове не было ни одного обстрела, однако враг продолжает обстреливать область.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня в Харькове не было обстрелов. Все это благодаря героизму наших защитников, отогнавших российских оккупантов. Однако агрессор все еще обстреливает мирное население области.

Реклама:

Сегодня под ударом оказался поселок Печенеги, Чугуевского района. 73-летний мужчина получил легкие ранения".

Детали: Синегубов подчеркнул, что на территории области продолжаются боевые действия. Оккупанты на Харьковском направлении сосредоточены на обороне захваченных территорий.

В районе населенного пункта Довгенькое, Изюмском районе, захватчики пытались вести активные действия, но, понеся потери, отступили.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Украинские военные освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области и оттеснили российских военных к участку государственной границы с РФ.

14 мая Синегубов сообщал, что российские оккупанты не наносили ударов по Харькову, но расслабляться еще рано.

15 мая агрессор обстрелял Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения.