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Австралія наклала санкції на Киву

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 05:48
Австралія наклала санкції на Киву
ФОТО: GETTY

Австралія внесла в санкційний список екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву.

Джерело: міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн

Деталі:  Як повідомляється, у санкційному списку - особи, що підтримували російське вторгнення.

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Крім того, Австралія запровадила санкції проти російських пропагандистів – мова йде про 11 осіб та 12 організацій, зокрема "фабрик тролів". До санкційного списку належать особи з російської медіаіндустрії, які просувають хибні наративи російського уряду.

Також у санкційному списку – політики та силовики, зокрема ПВК "Вагнера".

Зазначається, що також під санкції потрапили білоруські оборонні підприємства   "Мінотор-Сервіс" та ВАТ "КБ Радар-Керуюча компанія "Холдинг РЛС (Радіолокаційні системи)". Обидві компанії виробляють складне обладнання, яке використовується Збройними силами Білорусі, які, у свою чергу, надають значну стратегічну підтримку російським силам.

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Крім Киви, під санкції потрапили:

  • Олександр Чупріян, виконуючий обов'язки міністра з надзвичайних ситуацій РФ;
  • Сергій Корольов, перший заступник директора ФСБ Росії;
  • Микола Богдановський, перший заступник начальника Генерального штабу ЗС Росії.

Також Австралія внесла до списку санкцій "Російський імперський рух", що набирає бійців для терористичних угрупувань так званих "ЛДНР".

Теми: АвстраліясанкціїКива
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