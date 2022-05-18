Австралия наложила санкции на Киву

Австралия внесла в санкционный список экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву.

Источник: министр иностранных дел Австралии Марис Пейн

Детали: Как сообщается, в санкционном списке – лица, поддерживавшие российское вторжение.

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Кроме того, Австралия ввела санкции против российских пропагандистов – речь идет об 11 человек и 12 организациях, в том числе "фабриках троллей". К санкционному списку принадлежат лица из российской медиаиндустрии, которые продвигают ложные нарративы российского правительства.

Также в санкционном списке – политики и силовики, в частности, ППК "Вагнера".

Отмечается, что также под санкции попали белорусские оборонные предприятия "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар-Управляющая компания "Холдинг РЛС (Радиолокационные системы)". Обе компании производят сложное оборудование, используемое Вооруженными силами Беларуси, которые, в свою очередь, оказывают значительную стратегическую поддержку российским силам.

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Кроме Кивы, под санкции попали:

Александр Чуприян, исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям РФ;

Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ России;

Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России.

Также Австралия внесла в список санкций "Русское имперское движение", набирающее бойцов для террористических группировок так называемых "ЛДНР".