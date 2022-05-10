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Путін передав планування війни від ФСБ до ГРУ – розслідувачі

Денис КарловськийВівторок, 10 травня 2022, 18:38
Путін передав планування війни від ФСБ до ГРУ – розслідувачі
серґєй шойґу (ліворуч) і владімір путін (праворуч). фото ілюстративне: getty images

За даними журналістів-розслідувачів, Кремль поставив на чолі розвідувальних операцій в Україні військову розвідку ГРУ замість П’ятого директорату ФСБ.

Джерело: журналісти-розслідувачі, які займаються питаннями російських спецслужб, Андрій Солдатов та Ірина Бороган для Центру політичного аналізу Європи

Деталі: За даними Солдатова і Бороган, російський президент Володимир Путін позбавив Федеральну службу безпеки РФ будь-якої ролі в розвідці та плануванні війни в Україні. Він передав ці функції першому заступнику голови Головного розвідувального управління міністерства оборони РФ Володимиру Алєксєєву

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Саме Алєксєєва влада Великої Британії та Європейського Союзу звинувачує в підготовці й розробці операції з отруєння родини Скрипалів у Солсбері у 2018 році. Також уряд США запровадив проти Алєксєєва санкції через його причетність до кібератак на Демократичну партію США і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Як один із доказів журналісти наводять матеріал кремлівського медіа "Царьґрад ТВ", де показували головних командувачів так званої "спецоперації" в Україні. Окрім генерала Олександра Дворнікова, командувачів військовими округами та великими з’єднаннями, кремлівські пропагандисти окремо виділили Алєксєєва – як відповідального за розвідку так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

Солдатов і Бороган пояснюють, що таке публічне оголошення має на меті посунути від влади ФСБ, насамперед очільника П’ятого директорату Сергія Бєсєду від будь-якої ролі у війні. За їхніми словами, відсутність народної підтримки окупації (як обіцяли у звітах Путіну) та доступ західних шпигунів до російських планів напередодні вторгнення зіпсували становище спецслужби в очах Путіна.

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Алєксєєв вирізняється на тлі решти російських командирів тим, що він є вихідцем з військового спецназу – 14-го директорату ГРУ МО. Це доволі прямолінійні та брутальні спецпризначенці, які не віддають перевагу "витонченим спецопераціям". 

Алєксєєв був особисто залучений до військових дій російської армії в Сирії та на Донбасі (до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року). Колеги описують його як самовпевненого і схильного до бездумної жорстокості.

Владімір Алєксєєв
Владімір Алєксєєв
Фото: міноборони рф

Окремо розслідувачі зазначили, що Бєсєду спершу кинули за ґрати в СІЗО "Лєфортово", де в сталінські часи тримали всіх, хто потрапив у неласку Кремля. Але потім його публічно показали на похоронах одного генерала, але назвали його як "в.о. голови П’ятого директорату ФСБ". 

На думку Солдатова і Бороган, Путін цим жестом намагається дати фальшивий сигнал російським елітам, які починаються сумніватися в здатності Путіна довести до ладу ситуацію, що "все йде по плану" з війною проти України. Мовляв, усілякі "чутки про чистки спецслужб є лише чутками".

Водночас, джерела Солдатова і Бороган твердять, що Бєсєду фактично позбавили будь-яких повноважень, а серед співробітників ФСБ середнього щабля провели арешти та обшуки на квартирах.

Передісторія:

  • Ще на початку березня Путін посадив під домашній арешт Бєсєду, який відповідав за підривні операції в країнах, які були республіками колишнього СРСР. Журналісти казали, що Путін був прикро розчарований неякісною розвідкою ФСБ, зокрема обіцянками, начебто українці масово радітимуть російській окупації.
  • Згодом Солдатов заявив, що Бєсєду кинули в підземні карцери СІЗО "Лєфортово" – в тій самій будівлі, де керівник спецслужби працював.
  • Попри невдачі в плануванні й розвідці щодо війни в Україні, ФСБ намагаються показати "успіхи" в репресіях громадян усередині країни, розслідуванні власних інсценувань та організації провокацій на територіях, окупованих Росією.

Теми: ФСБПутінРосіярозвідка
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