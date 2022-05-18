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Перелома на поле боя в ближайшие недели не произойдет – источник в НАТО

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 21:45
Перелома на поле боя в ближайшие недели не произойдет – источник в НАТО
украинские бойцы ведут стрельбу из американской гаубицы М777. фото иллюстративное: пресс-служба минобороны украины

Руководство НАТО считает, что в ближайшие недели ни Украина, ни Россия не смогут добиться существенного преимущества в театре ведения боевых действий.

Источник: неназванное должностное лицо штаб-квартиры НАТО в комментарии журналистам CNN

Прямая речь чиновника: "Я думаю, что нас ждет определенное затишье (на поле боя – УП)".

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Детали: Разведывательные агентства стран-членов НАТО считают, что ни Вооруженные силы Украины, ни российские оккупанты не смогут достичь каких-либо преимуществ на поле боя в ближайшие несколько недель.

Однако в НАТО все согласны в оценке, что преимущество сейчас на стороне Украины, в частности из-за накопления тяжелого вооружения, поставляемого западными партнерами. В штаб-квартире Альянса обсуждают возможность, что ВСУ смогут вернуть военным путем оккупированный Крым и районы Донбасса, которые до 2022 года были под контролем так называемых формирований "ДНР" и "ЛНР".

Прямая речь чиновника: "Я думаю, что они (украинцы – УП) могут вернуть (Крым и Донбасс – УП), да. Не прямо сейчас, не быстро, но если они будут держаться на том уровне, который сейчас, то они смогут вскоре их вернуть.

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Я лично не придерживаюсь того мнения, что они должны возвращать эти регионы (военным путем – УП)".

Детали: Собеседник журналистов объяснил, что он опасается неповиновения со стороны гражданского населения в Крыму и ОРДЛО в случае военной операции по их возвращению в Украину.

Предыстория:

  • Украинская военная разведка утверждает, что в российской армии военнослужащие массово отказываются идти в наступление на Донбассе.
  • Глава разведывательных агентств США Эврил Хэйнс заявляла, что российский президент Владимир Путин готовится к затяжной войне в Украине.
  • По данным российских журналистов-расследователей, Путин передал планирование и разведку о ведении войны в Украине от ФСБ до военного ГРУ МО РФ, известного грубостью в ведении спецопераций.

Темы: разведкаКрымДонбассдеоккупация
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