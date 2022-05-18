Містяни масово повертаються до Харкова, але влада не поділяє оптимізму

Харківська військова адміністрація фіксує масове повернення мешканців до міста, але не може гарантувати цілковиту безпеку цивільному населенню.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Синєгубова: "Останні два тижні ми маємо відносну тишу по місту Харкову. І люди одразу це відчули і, дійсно, масово почали повертатися до самого міста Харкова.

У нас щодня – ми фіксуємо – повертаються залізничним транспортом близько 2-2,5 тисяч людей. Це і Західна Україна, і з-за кордону повертаються люди.

Звичайно, місто оживає, з’являється більше автівок. Люди повертаються на власному автотранспорті, повертаючись до своїх безпосередньо помешкань. І навіть люди починають повертатися до деокупованих населених пунктів (поблизу Харкова – ред.), однак на сьогоднішній день це ще дуже небезпечно. Тому що звільнені Циркуни були обстріляні сьогодні. Як, власне, і місто Харків уночі так само, зазнало обстрілів. Київський район – майже центральний район міста, це будівля ДСНС.

Тому, сказати, що в нас у місті Харкові абсолютно безпечно – ми не можемо".

Деталі: Синєгубов пояснив, що деякі реактивні системи залпового вогню можуть сягати північних околиць Харкова навіть з території РФ.

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Крім Циркунів, росіяни обстріляли Вільхуватку й Прудянку, внаслідок чого 3 людей постраждало. Удень окупанти обстріляли Салтівку й П’ятихатки в Харкові, від чого також постраждало 3 цивільних людей.

Синєгубов наголосив, що в Харківській області тривають активні бойові дії, передусім на північний схід і південний схід від Харкова, зокрема на Ізюмському напрямку, тому повертатися до деокупованих сіл і міст не радить.

Військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування посилено працює над відновленням критичної інфраструктури щодо відновлення газо-, водо- і електропостачання в тих місцях, де його пошкодили. Житлову забудову зможуть відновити лише після припинення вогню і завершення бойових дій, відповідно.

Мешканців, чиє житло зруйновано або зазнало серйозних ушкоджень, тимчасово розселять у гуртожитках та інших об’єктах.

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