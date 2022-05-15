Терехов сподівається запустити метро в Харкові "через тиждень-два"

Мер Харкова Ігор Терехов сподівається відновити рух поїздів у міському метрополітені за один чи два тижні, перед цим розселивши людей з платформ станцій у гуртожитки.

Джерело: інтерв’ю Терехова для "Факти ICTV"

Пряма мова Терехова: "Ми домовилися з керівництвом метрополітену, були у тунелях, на станції обстежили разом із профільними інститутами, наскільки це можливо. Під час сильних бомбардувань у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати склади метрополітену.

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Я думаю, тиждень-два, і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном. Безумовно, метрополітен є основним видом транспорту у такому мегаполісі, як Харків. І нам необхідно його запускати.

Буквально з понеділка (16 травня – ред.) почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі.

Дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя. Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом запускати лінії метрополітену. Для нас це дуже важливо."

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Деталі: Терехов вважає, що людей, які вимушено проживають у метрополітені, слід розмістити в гуртожитках навчальних закладів і підприємств, а не будувати тимчасове житло. Він пояснив, що 2014 року в Харкові розмістили тимчасові контейнерні містечка для переселенців із Донеччини і Луганщини, і, на жаль, їм так і не надали постійного житла, тому мер не хоче повторення такої історії.

Терехов розповів, що люди поступово повертаються до міста з огляду на відсутність масивних обстрілів, як раніше. За його словами, на вулицях навіть почали з’являтися невеликі затори автомобілів.

Крім того, мер сказав, що понад 50% вагонів трамваїв було пошкоджено внаслідок обстрілів росіян, тому наразі трамваї будуть ходити в обмеженому складі і за декількома маршрутами. Також були пошкоджені дроти для тролейбусів у кількох місцях, але міська рада вже замовила новий кабель для відновлення пошкоджених тролейбусних ліній.

Співробітники комунальних підприємств наразі працюють цілодобово, за словами мера, аби швидко відновити рух громадського транспорту і забезпечити можливість містянам дістатися до середмістя з інших мікрорайонів.

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