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Терехов сподівається запустити метро в Харкові "через тиждень-два"

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 17:31
люди живуть на одній зі станцій метро харкова, 11 травня. фото: getty images

Мер Харкова Ігор Терехов сподівається відновити рух поїздів у міському метрополітені за один чи два тижні, перед цим розселивши людей з платформ станцій у гуртожитки.

Джерело: інтерв’ю Терехова для "Факти ICTV" 

Пряма мова Терехова: "Ми домовилися з керівництвом метрополітену, були у тунелях, на станції обстежили разом із профільними інститутами, наскільки це можливо. Під час сильних бомбардувань у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати склади метрополітену. 

Я думаю, тиждень-два, і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном. Безумовно, метрополітен є основним видом транспорту у такому мегаполісі, як Харків. І нам необхідно його запускати. 

Буквально з понеділка (16 травня – ред.) почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі. 

Дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя. Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом запускати лінії метрополітену. Для нас це дуже важливо."

Деталі: Терехов вважає, що людей, які вимушено проживають у метрополітені, слід розмістити в гуртожитках навчальних закладів і підприємств, а не будувати тимчасове житло. Він пояснив, що 2014 року в Харкові розмістили тимчасові контейнерні містечка для переселенців із Донеччини і Луганщини, і, на жаль, їм так і не надали постійного житла, тому мер не хоче повторення такої історії. 

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Терехов розповів, що люди поступово повертаються до міста з огляду на відсутність масивних обстрілів, як раніше. За його словами, на вулицях навіть почали з’являтися невеликі затори автомобілів.

Крім того, мер сказав, що понад 50% вагонів трамваїв було пошкоджено внаслідок обстрілів росіян, тому наразі трамваї будуть ходити в обмеженому складі і за декількома маршрутами. Також були пошкоджені дроти для тролейбусів у кількох місцях, але міська рада вже замовила новий кабель для відновлення пошкоджених тролейбусних ліній.

Співробітники комунальних підприємств наразі працюють цілодобово, за словами мера, аби швидко відновити рух громадського транспорту і забезпечити можливість містянам дістатися до середмістя з інших мікрорайонів.

Передісторія:

  • 13 травня Терехов заявив, що з понеділка 16 травня відновить рух наземний громадський транспорт Харкова. Наразі проїзд у ньому буде безкоштовним упродовж 2 тижнів. Перед цим 10 травня, спілкуючись із містянами біля центру гуманітарної допомоги, Терехов казав, що для відновлення роботи метрополітену знадобиться 2 місяці після того, як зможуть розмістити людей, які там зараз проживають.
  • Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав 15 травня, що до Харкова щодня повертається близько 2 тисяч людей. Він також роз’яснив, що на підземних платформах метрополітену вимушені жити 4,5 тисячі людей, які втратили домівки.
  • Американські військові аналітики вважають, що Україна перемогла Росію в битві за Харків. Станом на 15 травня, російська армія продовжує відступати з околиць міста на північ.

Теми: ХарківВоєнний стантранспортметро
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