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Горожане массово возвращаются в Харьков, но власти не разделяют оптимизма

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 22:23
Горожане массово возвращаются в Харьков, но власти не разделяют оптимизма
здание харьковской ога на площади свободы, уничтоженная в результате ракетного удара россиян 1 марта. фото иллюстративное: getty images

Харьковская военная администрация фиксирует массовый возврат жителей в город, но не может гарантировать полную безопасность гражданскому населению.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии всеукраинского телемарафона

Прямая речь Синегубова: "Последние две недели у нас относительная тишина по городу Харькову. И люди сразу это почувствовали и действительно массово начали возвращаться в город Харьков.

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У нас ежедневно – мы фиксируем – железнодорожным транспортом около 2-2,5 тысячи человек. Это и Западная Украина, и из-за границы возвращаются люди.

Конечно, город оживает, появляется больше автомобилей. Люди возвращаются на собственном автотранспорте, возвращаясь к своим непосредственно домам. И даже люди начинают возвращаться в деоккупированные населенные пункты (вблизи Харькова – ред.), однако на сегодняшний день это еще очень опасно. Потому что освобожденные Циркуны были обстреляны сегодня. Как, собственно, и город Харьков ночью так же, подвергся обстрелам. Киевский район – почти центральный район города, это здание ГСЧС.

Поэтому сказать, что у нас в Харькове абсолютно безопасно – мы не можем".

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Детали: Синегубов объяснил, что некоторые реактивные системы залпового огня могут достигать до северных окраин Харькова даже с территории РФ.

Кроме Циркунов, россияне обстреляли Ольховатку и Прудянку, в результате чего 3 человека пострадали. Днем оккупанты обстреляли Салтовку и Пятихатки в Харькове, от чего также пострадали 3 гражданских человека.

Синегубов подчеркнул, что в Харьковской области продолжаются активные боевые действия, прежде всего к северо-востоку и юго-востоку от Харькова, в частности, на Изюмском направлении, поэтому возвращаться в деоккупированные села и города не советует.

Военная администрация совместно с органами местного самоуправления усиленно работает над восстановлением критической инфраструктуры восстановления газо-, водо- и электроснабжения в тех местах, где его повредили. Жилищную застройку смогут восстановить только после прекращения огня и завершения боевых действий соответственно.

Жителей, чье жилье разрушено или получило серьезные повреждения, временно расселят в общежитиях и других объектах.

Предыстория:

  • На протяжении суток 18 мая подразделения ВСУ совершили наступление к северу от Харькова и освободили деревню Дементиевку.
  • В течение 17 мая по Харькову не совершили ни одного обстрела.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что он надеется возобновить движение метрополитена в городе через неделю или две. Людей, живущих на платформах станций, он планирует временно разместить в общежитиях вузов.

Темы: ХарьковХарьковская областьИзюмбоевые действия
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