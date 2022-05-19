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Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 03:37
Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
одна з листівок, яку розклеїли в Мелітополі. фото: bihus info

В окупованому місті Мелітополі Запорізької області поблизу російської комендатури вибухнула граната.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "У Мелітополі сьогодні (18 травня – ред.) пролунав вибух. Після нього росіяни почали перестрілку.

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За свідченнями місцевих, вибух гранати стався поблизу російської комендатури".

Деталі: Також Запорізька ОВА повідомляє, що російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову – про це стало відомо з перехоплених телефонних розмов окупантів, які скаржаться на атаки українців у Запорізькій області.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У захопленому Мелітополі український рух опору в середу зумів підірвати під час руху російський бронепоїзд з військовими і технікою.
  • Уранці 18 травня військова адміністрація Запорізької області підтвердила, що партизани в Мелітополі ліквідували російських командирів високого рангу.
  • Український рух опору також розклеює проукраїнські листівки в громадських місцях у Мелітополі.
  • У квітні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що партизани в Мелітополі за три тижні знищили близько 70 військових.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійна
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