Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
Четвер, 19 травня 2022, 03:37
В окупованому місті Мелітополі Запорізької області поблизу російської комендатури вибухнула граната.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "У Мелітополі сьогодні (18 травня – ред.) пролунав вибух. Після нього росіяни почали перестрілку.
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За свідченнями місцевих, вибух гранати стався поблизу російської комендатури".
Деталі: Також Запорізька ОВА повідомляє, що російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову – про це стало відомо з перехоплених телефонних розмов окупантів, які скаржаться на атаки українців у Запорізькій області.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У захопленому Мелітополі український рух опору в середу зумів підірвати під час руху російський бронепоїзд з військовими і технікою.
- Уранці 18 травня військова адміністрація Запорізької області підтвердила, що партизани в Мелітополі ліквідували російських командирів високого рангу.
- Український рух опору також розклеює проукраїнські листівки в громадських місцях у Мелітополі.
- У квітні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що партизани в Мелітополі за три тижні знищили близько 70 військових.