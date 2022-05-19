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Возле российской комендатуры в оккупированном Мелитополе раздался взрыв – ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 03:37
одна из листовок, раскленного в Мелитополе. фото: bihus info

В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области вблизи российской комендатуры взорвалась граната.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "В Мелитополе сегодня (18 мая – ред.) раздался взрыв. После него россияне начали перестрелку.

По свидетельствам местных, взрыв гранаты произошел вблизи российской комендатуры".

Детали: Также Запорожская ОВА сообщает, что российские захватчики боятся ночной "партизанщины" и начинают учить украинский язык – об этом стало известно из перехваченных телефонных разговоров оккупантов, которые жалуются на атаки украинцев в Запорожской области.

Предыстория:

  • В захваченном Мелитополе украинское движение сопротивления в среду сумело взорвать во время движения российский бронепоезд с военными и техникой.
  • Утром 18 мая военная администрация Запорожской области подтвердила, что партизаны в Мелитополе ликвидировали российских командиров высокого ранга.
  • Украинское движение сопротивления расклеивает проукраинские открытки в общественных местах в Мелитополе.
  • В апреле Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что партизаны в Мелитополе за три недели уничтожили около 70 военных.

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Темы: МелитопольЗапорожская областьвойна
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