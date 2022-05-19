Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного

Прокуратура просить засудити до довічного ув’язнення російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини. Він визнав провину і попросив пробачити його.

Джерело: кореспондент УП із зали суду

Пряма мова Шишимаріна: "Дорогою прапорщик Макєєв (російський військовий, який сидів за кермом автівки – УП) побачив чоловіка, він розмовляв по телефону. Макєєв сказав, що він нас здасть, що він дзвонить військовим. І він наказав стріляти. Я не вистрілив.

Потім інший військовослужбовець, який сидів справа від водія, розвернувся, почав приказним тоном мені наказувати, щоб я вистрілив. І аргументував це тим, що ми не доїдемо до наших військ, не викличемо підмоги, що нам загрожує небезпека.

Я потерпілого в цей час не бачив. Я побачив його, лише коли ми з ним порівнялись, і я вистрілив короткою чергою. Тим самим я його вбив."

Вадим Шишимарін у суді

Деталі: 24 лютого Шишимарін разом з іншими російськими військовими вирушили з Бєлгородської області через кордон України. За словами росіянина, він не знав, що їде воювати, і мав сухпайок лише на 3 дні.

Вранці 28 лютого колона Шишимаріна їхала Сумщиною вбік Росії, щоб вивезти поранених. Неподалік села Грінченкове їх атакували Збройні сили України і розбили колону. Після цього росіяни залишились без транспорту і розділились на кілька груп. Шишимарін залишився ще з 4 чоловіками.

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Між селами Чупахівка та Грінченкове вони помітили чоловіка на автомобілі Volkswagen і вирішили вкрасти транспорт. Росіяни розстріялил автівку, її власнику вдалось втекти і сховатись.

Мальтісов – один із російських військових, який їхав разом із Шишимаріним

Машину розвернули і поїхали до села Чупахівка. Вони планували дістатись до своїх військ. У селі військові побачили цивільного чоловіка, 62-річного Олександра Шеліпова, який говорив по телефону. Вирішили, що місцевий хоче здати їх українським захисникам. Тоді Шишимарін застрелив Шеліпова.

Після цього росіяни потрапили в засаду: з ними в бій вступили місцеві мисливці. Один із російським військових отримав поранення, його залишили на полі бою, і росіянин помер.

Російський військовий Вадим Шишимарін розповів у суді, як убив цивільного на Сумщині pic.twitter.com/PA4x3nZBhf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 19, 2022

Росіяни сховались на фермі, де пробули до ранку, і наступного ранку здались місцевим разом зі зброєю.

Двох полонених росіян з цієї групи згодом обміняли. Ще один виступив свідком на суді. Також суд допитав дружину вбитого Катерину Шеліпову і їхнього сусіда.

Дружина вбитого Шеліпова в суді

Прокурори показали в суді зброю Шишимаріна та інших окупантів

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