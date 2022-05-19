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Первый суд о военном преступлении: россиянин рассказал, как убил гражданского

Соня ЛукашоваЧетверг, 19 мая 2022, 16:29

Прокуратура просит приговорить к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского жителя Сумщины. Он признал вину и попросил простить его.

Источник: корреспондент УП из зала суда

Прямая речь Шишимарина: "По дороге прапорщик Макеев (русский военный, сидевший за рулем машины – УП) увидел мужчину, он разговаривал по телефону. Макеев сказал, что он сдаст нас, что он звонит военным. И он приказал стрелять. Я не выстрелил.

Затем другой военнослужащий, сидевший справа от водителя, развернулся, стал приказным тоном мне приказывать, чтобы я выстрелил. И аргументировал это тем, что мы не доедем до наших войск, что не вызовем подмогу, что нам угрожает опасность.

Я пострадавшего в это время не видел. Я увидел его, только когда мы с ним поравнялись, и я выстрелил короткой очередью. Тем самым я его убил".

Вадим Шишимарин в суде
Вадим Шишимарин в суде

Детали: 24 февраля Шишимарин вместе с другими российскими военными отправились из Белгородской области через границу Украины. По словам россиянина, он не знал, что едет воевать, и имел сухпаек всего на 3 дня.

Утром 28 февраля колонна Шишимарина ехала по Сумской области в сторону России, чтобы вывезти раненых. Недалеко от села Гринченково их атаковали Вооруженные силы Украины и разбили колонну. После этого россияне остались без транспорта и разделились на несколько групп. Шишимарин остался еще с 4 мужчинами.

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Между селами Чупаховка и Гринченково они заметили мужчину на автомобиле Volkswagen и решили украсть транспорт. Россияне расстреляли машину, ее владельцу удалось скрыться.

Машину развернули и поехали в село Чупаховка. Они планировали добраться до своих войск. В селе военные увидели гражданского мужчину, говорившего по телефону 62-летнего Александра Шелипова. Решили, что местный хочет сдать их украинским защитникам. Тогда Шишимарин застрелил Шелипова.

После этого россияне попали в засаду: с ними в бой вступили местные охотники. Один из российских военных получил ранение, его оставили на поле боя, и россиянин умер.

Россияне скрылись на ферме, где пробыли до утра, и на следующее утро сдались местным вместе с оружием.

 
Мальтисов – один из российских военных, ехавший вместе с Шишимариным

Двух пленных россиян из этой группы впоследствии обменяли. Еще один выступил свидетелем на суде. Также суд допросил жену убитого Екатерину Шелипову и их соседа.

Жена убитого Шелипова в суде
Жена убитого Шелипова в суде
Прокуроры показали в суде автоматы Шишимарина и других оккупантов
Прокуроры показали в суде автоматы Шишимарина и других оккупантов

Что было раньше:

  • 4 мая СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.
  • 11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд.
  • Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся.

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