Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю "резиденцією"
Четвер, 19 травня 2022, 16:41
Підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідував пожежу в окупованому російськими військовими готельному комплексі Енергодара.
Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram
Пряма мова Орлова: "Підрозділами ДСНС в Енергодар під час виїзду 18.05 ліквідовано пожежу в окупованому орками готельному комплексі "Сосновий бор".
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Як стало відомо, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчік і його новопризначений заступник з Макіївки у ході перетворення готельного комплексу у свою резиденцію не впорались із напругою.
В одному із приміщень сталася пожежа".
Нагадаємо: Окупанти отримали вказівку готувати захоплений Енергодар Запорізької області до "референдуму", заявляє Запорізька ОДА.
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