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Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю "резиденцією"

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 16:41
Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю резиденцією
ОКУПАНТИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідував пожежу в окупованому російськими військовими готельному комплексі Енергодара.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Підрозділами ДСНС в Енергодар під час виїзду 18.05 ліквідовано пожежу в окупованому орками готельному комплексі  "Сосновий бор".

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Як стало відомо, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчік і його новопризначений заступник з Макіївки у ході перетворення готельного комплексу у свою резиденцію не впорались із напругою.

В одному із приміщень сталася пожежа".

Нагадаємо: Окупанти отримали вказівку готувати захоплений Енергодар Запорізької області до "референдуму", заявляє Запорізька ОДА.

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Теми: ЕнергодарокупаціявійнаРосія
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