Оккупанты едва не сожгли гостиницу в Энергодаре, которую сделали своей "резиденцией"
Четверг, 19 мая 2022, 16:41
Подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировало пожар в оккупированном российскими военными гостиничном комплексе Энергодара.
Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram
Прямая речь Орлова: "Подразделениями ГСЧС в Энергодаре во время выезда 18.05 ликвидирован пожар в оккупированном орками гостиничном комплексе "Сосновый бор".
Как стало известно, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его назначенный заместитель из Макеевки в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением.
В одном из помещений произошел пожар".
Напомним: Оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар Запорожской области к "референдуму", заявляет Запорожская ОГА.
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