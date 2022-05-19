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Оккупанты едва не сожгли гостиницу в Энергодаре, которую сделали своей "резиденцией"

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 16:41
Оккупанты едва не сожгли гостиницу в Энергодаре, которую сделали своей резиденцией
ОККУПАНТЫ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС 1 МАЯ 2022 ГОДА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировало пожар в оккупированном российскими военными гостиничном комплексе Энергодара.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Подразделениями ГСЧС в Энергодаре во время выезда 18.05 ликвидирован пожар в оккупированном орками гостиничном комплексе "Сосновый бор".

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Как стало известно, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его назначенный заместитель из Макеевки в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением.

В одном из помещений произошел пожар".

Напомним: Оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар Запорожской области к "референдуму", заявляет Запорожская ОГА.

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Темы: ЭнергодароккупациявойнаРосcия
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