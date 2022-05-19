На Одещині переправляли за кордон чоловіків за 2500 доларів

Поліцейські на Одещині затримали організатора, який допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон за 2500 доларів США.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Дослівно: "Затримали фігуранта оперативки обласного управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції учора, 18 травня.

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Налагодив канал перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску місцевий мешканець. Він допомагав чоловікам призовного віку безперешкодно потрапити за кордон. Вартість такої послуги становила 2500 доларів США".

Деталі: Організатора схеми затримали 18 травня під час отримання коштів.

Слідчі вирішують питання про оголошення чоловікові підозри в скоєнні злочину за частиною 3 статті 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

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Наразі проводять заходи з отримання свідчень від спільників "бізнесмена" та притягнення всіх причетних до відповідальності.

Готівка, яку слідчі виявили в організатора схеми Фото: ДСР нацполіції

Довідково: 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію чоловіків віком від 18 до 60 років.

Державна прикордонна служба на виконання урядового розпорядження обмежили виїзд чоловіків за кордон віком 18-60 років до припинення або скасування воєнного стану.

Що було раніше: У квітні представники ДПСУ повідомляли, що за два місяці повномасштабної війни понад 2,2 тисячі українських чоловіків спробували незаконно перетнути кордон, ухиляючись від призову.