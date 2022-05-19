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На Одещині переправляли за кордон чоловіків за 2500 доларів

Денис КарловськийЧетвер, 19 травня 2022, 19:06
фото: дср нацполіції

Поліцейські на Одещині затримали організатора, який допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон за 2500 доларів США.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Дослівно: "Затримали фігуранта оперативки обласного управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції учора, 18 травня.

Налагодив канал перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску місцевий мешканець. Він допомагав чоловікам призовного віку безперешкодно потрапити за кордон. Вартість такої послуги становила 2500 доларів США".

Деталі: Організатора схеми затримали 18 травня під час отримання коштів.

Слідчі вирішують питання про оголошення чоловікові підозри в скоєнні злочину за частиною 3 статті 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

Наразі проводять заходи з отримання свідчень від спільників "бізнесмена" та притягнення всіх причетних до відповідальності.

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Фото: ДСР нацполіції

Довідково: 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію чоловіків віком від 18 до 60 років. 

Державна прикордонна служба на виконання урядового розпорядження обмежили виїзд чоловіків за кордон віком 18-60 років до припинення або скасування воєнного стану.

Що було ранішеУ квітні представники ДПСУ повідомляли, що за два місяці повномасштабної війни понад 2,2 тисячі українських чоловіків спробували незаконно перетнути кордон, ухиляючись від призову.

Теми: кордонполіціяВоєнний станОдеська область
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