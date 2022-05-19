В Одесской области переправляли за границу мужчин за 2500 долларов

Полицейские в Одесской области задержали организатора, который помогал мужчинам незаконно пересечь границу за 2500 долларов США.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции

Дословно: "Задержали фигуранта оперативники областного управления стратегических расследований и следователи вчера, 18 мая.

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Наладил канал пересечения границы вне официальных пунктов пропуска местный житель. Он помогал мужчинам призывного возраста беспрепятственно попасть за границу. Стоимость такой услуги составила 2500 долларов США".

Детали: Организатора схемы задержали 18 мая при получении средств.

Следователи решают вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления по части 3 статьи 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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В настоящее время проводятся мероприятия по получению показаний от сообщников "бизнесмена" и привлечению всех причастных к ответственности.

Наличка, найденная следователями у организатора схемы Фото: ДСР Нацполиции

Справка: 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Государственная пограничная служба во исполнение правительственного распоряжения ограничили выезд мужчин за границу в возрасте 18-60 лет до прекращения или отмены военного положения.

Что было раньше: В апреле представители ГНСУ сообщали, что за два месяца полномасштабной войны более 2,2 тысяч украинских мужчин попытались незаконно пересечь границу, уклоняясь от призыва.