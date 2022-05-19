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В Одесской области переправляли за границу мужчин за 2500 долларов

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 19:06
фото: дср нацполиции

Полицейские в Одесской области задержали организатора, который помогал мужчинам незаконно пересечь границу за 2500 долларов США.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции

Дословно: "Задержали фигуранта оперативники областного управления стратегических расследований и следователи вчера, 18 мая.

Наладил канал пересечения границы вне официальных пунктов пропуска местный житель. Он помогал мужчинам призывного возраста беспрепятственно попасть за границу. Стоимость такой услуги составила 2500 долларов США".

Детали: Организатора схемы задержали 18 мая при получении средств.

Следователи решают вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления по части 3 статьи 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В настоящее время проводятся мероприятия по получению показаний от сообщников "бизнесмена" и привлечению всех причастных к ответственности.

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Наличка, найденная следователями у организатора схемы
Наличка, найденная следователями у организатора схемы
Фото: ДСР Нацполиции

Справка: 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Государственная пограничная служба во исполнение правительственного распоряжения ограничили выезд мужчин за границу в возрасте 18-60 лет до прекращения или отмены военного положения.

Что было раньше: В апреле представители ГНСУ сообщали, что за два месяца полномасштабной войны более 2,2 тысяч украинских мужчин попытались незаконно пересечь границу, уклоняясь от призыва.

Темы: границаполицияВоенное положениеОдесская область
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