Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знову гатять з артилерії по Харкову й області: 1 загиблий

Денис КарловськийЧетвер, 19 травня 2022, 22:38
Росіяни знову гатять з артилерії по Харкову й області: 1 загиблий
фото ілюстративне: getty images

Після кількох діб відносного затишшя російські окупанти знову розпочали нищівні обстріли по Харкову й населених пунктах в області, внаслідок чого один чоловік загинув і кілька людей, зокрема дітей, дістали поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні у місті та області неспокійно, ворог наносив удари і вночі, і вдень.

Реклама:

Прошу бути максимально обачними, не ігноруйте повітряні тривоги. Також прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато "вибухових" сюрпризів. На місцях працюють піротехніки та зачищають території.

Наші Збройні сили важко, але вибивають від ворога північні околиці міста, займають стратегічні висоти і вибивають з населених пунктів окупантів".

Деталі: Уночі 19 травня окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, о 12 годині – Шевченківський район, о 13 годині – Салтівку й Північну Салтівку.

ВІДЕО ДНЯ

На Салтівці 1 людина дістала поранення від обстрілів.

Близько 13 години окупанти обстріляли Великі Хутори, де осколкові поранення жінка і дитина 13 років. 

Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка.

У Циркунах від ворожих обстрілів загинув 64-річний чоловік.  

Передісторія:

  • 18 травня військова адміністрація визнавала, що містяни масово повертаються до Харкова, але зазначила, що гарантувати безпеку цивільному населенню поки що важко.
  • Упродовж 17 травня по Харкову не здійснили жодного обстрілу.
  • Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що він сподівається відновити рух метрополітену в місті через тиждень або два. Людей, які живуть на платформах станцій, він планує тимчасово розмістити в гуртожитках вишів.

Теми: ХарківХарківська областьобстрілдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: