Росіяни знову гатять з артилерії по Харкову й області: 1 загиблий

Після кількох діб відносного затишшя російські окупанти знову розпочали нищівні обстріли по Харкову й населених пунктах в області, внаслідок чого один чоловік загинув і кілька людей, зокрема дітей, дістали поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні у місті та області неспокійно, ворог наносив удари і вночі, і вдень.

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Прошу бути максимально обачними, не ігноруйте повітряні тривоги. Також прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато "вибухових" сюрпризів. На місцях працюють піротехніки та зачищають території.

Наші Збройні сили важко, але вибивають від ворога північні околиці міста, займають стратегічні висоти і вибивають з населених пунктів окупантів".

Деталі: Уночі 19 травня окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, о 12 годині – Шевченківський район, о 13 годині – Салтівку й Північну Салтівку.

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На Салтівці 1 людина дістала поранення від обстрілів.

Близько 13 години окупанти обстріляли Великі Хутори, де осколкові поранення жінка і дитина 13 років.

Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка.

У Циркунах від ворожих обстрілів загинув 64-річний чоловік.

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