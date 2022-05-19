Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова ведуть огонь из артиллерии по Харькову и области: 1 погибший

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 22:38
фото иллюстративное: getty images

После нескольких суток относительного затишья российские оккупанты снова возобновили сокрушительные обстрелы по Харькову и населенным пунктам в области, в результате чего один человек погиб и несколько человек, в том числе детей, получили ранения.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Сегодня в городе и области неспокойно, враг наносил удары и ночью, и днем".

Прошу быть максимально осмотрительными, не игнорируйте воздушные тревоги. Также прошу не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. Враг там оставил очень много "взрывных" сюрпризов. На местах работают пиротехники и зачищают территорию.

Наши Вооруженные силы тяжело, но выбивают от врага северные окраины города, занимают стратегические высоты и выбивают из населенных пунктов оккупантов".

Детали: Ночью 19 мая оккупационные войска обстреляли Киевский район Харькова, в 12 часов – Шевченковский район, в 13 часов – Салтовку и Северную Салтовку.

На Салтовке 1 человек получил ранение от обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Около 13 часов оккупанты обстреляли Великие Хутора, где осколочные ранения женщина и ребенок 13 лет.

В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской общине получила взрывные травмы 1 женщина.

В Циркунах от вражеских обстрелов погиб 64-летний мужчина.

Предыстория:

  • 18 мая военная администрация признавала, что горожане массово возвращаются в Харьков, но отметила, что гарантировать безопасность гражданскому населению пока сложно.
  • В течение 17 мая по Харькову не произошли ни одного обстрела.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что он надеется возобновить движение метрополитена в городе через неделю или две. Людей, живущих на платформах станций, он планирует временно разместить в общежитиях вузов.

Темы: ХарьковХарьковская областьобстрелдети
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка

видеоNYT обнародовало доказательства массовой казни в Буче

Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

видеоБойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"

Все новости...
Харьков
В Харькове снесли памятник князю Невскому
Горожане массово возвращаются в Харьков, но власти не разделяют оптимизма
В Харькове за день ни одного обстрела, в области есть раненый
Последние новости
08:50
Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
08:48
Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать
08:41
Под обстрелом Лимана погиб подросток – жертвами россиян стали уже 232 ребенка
08:41
ISW: Россияне изменили тактику на Донбассе — хотят захватывать конкретные села
08:11
Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС
08:03
Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов
07:44
Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России
07:33
Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие
07:00
Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка
06:30
НАТО: После 24 февраля для Альянса началась новая эра
Все новости...