Россияне снова ведуть огонь из артиллерии по Харькову и области: 1 погибший
После нескольких суток относительного затишья российские оккупанты снова возобновили сокрушительные обстрелы по Харькову и населенным пунктам в области, в результате чего один человек погиб и несколько человек, в том числе детей, получили ранения.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Сегодня в городе и области неспокойно, враг наносил удары и ночью, и днем".
Прошу быть максимально осмотрительными, не игнорируйте воздушные тревоги. Также прошу не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. Враг там оставил очень много "взрывных" сюрпризов. На местах работают пиротехники и зачищают территорию.
Наши Вооруженные силы тяжело, но выбивают от врага северные окраины города, занимают стратегические высоты и выбивают из населенных пунктов оккупантов".
Детали: Ночью 19 мая оккупационные войска обстреляли Киевский район Харькова, в 12 часов – Шевченковский район, в 13 часов – Салтовку и Северную Салтовку.
На Салтовке 1 человек получил ранение от обстрелов.
Около 13 часов оккупанты обстреляли Великие Хутора, где осколочные ранения женщина и ребенок 13 лет.
В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской общине получила взрывные травмы 1 женщина.
В Циркунах от вражеских обстрелов погиб 64-летний мужчина.
Предыстория:
- 18 мая военная администрация признавала, что горожане массово возвращаются в Харьков, но отметила, что гарантировать безопасность гражданскому населению пока сложно.
- В течение 17 мая по Харькову не произошли ни одного обстрела.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что он надеется возобновить движение метрополитена в городе через неделю или две. Людей, живущих на платформах станций, он планирует временно разместить в общежитиях вузов.