Регіони: Бахмут обстрілюють ракетами з літаків, значні руйнування

У ніч на 20 травня російські війська знову обстрілювали Харків, село Велика Костромка у Дніпропетровській області, Широківсьу громаду в Миколаївській області, у Луганській і Донецькій областях атакують низку міст одразу.

Джерело: оперативні дані голів областей станом на 8-му ранку п'ятниці 20 травня

Деталі: Дніпропетровщина: нічні обстріли села Велика Костромка, що на межі з Херсонщиною. У кількох будинках вибиті шибки. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки двох обстрілів уточнюються.

Харків: було кілька нічних обстрілів міста, постраждалих немає.

По області: в Дергачах 19 травня снаряд влучив у приватний будинок. Постраждалих немає.

У с. Мала Данилівка від удару снаряду окупантів загорівся гараж та авто. А близько п’ятої ранку горіли кілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Луганщина: росіяни намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєверодонецьк. Успіху не мають.

ВІДЕО ДНЯ

За добу: 12 загиблих у Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді.

Руйнуються й вигорають будинки. В Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17, у с. Нирковому вигоріли п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – у Рубіжному. Інші деталі щодо руйнувань та наслідків з’ясовуються.

Донеччина: інтенсивні обстріли по усій лінії фронту. Обстріляно 13 населених пунктів по області – танками, артилерією, градами, авіацією.

Місто Бахмут протягом минулої доби чотири рази зазнавало авіаційних ракетних обстрілів. Значні руйнування цивільної інфраструктури.

За добу по області 5 загиблих, 6 поранених цивільних.

Вже зранку – обстріли Авдіївки, Торецька, Єлизаветівки. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, зокрема, школа.

Евакуація населення продовжується, у тому числі залізничним транспортом.

Миколаївщина: в четвер близько 23:30 і у п'ятницю вранці були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Вдень були обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджень і потерпілих немає.

У Миколаєві протягом доби відносно тихо.

На Херсонщині російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів та позицій ЗСУ у сусідніх регіонах, використовують заборонену зброю.

На лінії вогню залишаються Високопільська, Великоолександрівська, Станіславська, Калинівська, Чорнобаївська та Нововоронцовська громади. Практично у всіх населених пунктах цих ТГ живуть окупанти, з кожним днем ситуація загострюється.

У Херсоні побільшало блокпостів.

Ситуація в області критична.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей.