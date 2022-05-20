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Регионы: Бахмут обстреливают ракетами с самолетов, значительные разрушения

Елена РощинаПятница, 20 мая 2022, 10:00

В ночь на 20 мая российские войска снова обстреливали Харьков, село Большая Костромка в Днепропетровской области, Широковскую общину в Николаевской области, в Луганской и Донецкой областях атакуют ряд городов сразу.

Источник: оперативные данные глав областей по состоянию на 8 утра пятницы 20 мая

Детали: Днепропетровщина: ночные обстрелы села Большая Костромка на границе с Херсонщиной. В нескольких домах выбило стекла. Погибших и пострадавших нет. Последствия двух обстрелов уточняются.

Харьков: было несколько ночных обстрелов города, пострадавших нет.

По области: в Дергачах 19 мая снаряд попал в частный дом. Пострадавших нет.

В с. Малая Даниловка от удара снаряда оккупантов загорелся гараж и авто. А около пяти утра горели несколько гаражей Харьковской государственной зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Луганщина: россияне пытаются штурмовать Лисичанск и Северодонецк. Успеха не имеют.

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За сутки: 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской общине.

Разрушаются и выгорают дома. В Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17, в с. Нырково выгорели пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Другие детали разрушений и последствий выясняются.

Донетчина: интенсивные обстрелы по всей линии фронта. Обстреляны 13 населенных пунктов по области – танками, артиллерией,"Градами", авиацией.

Город Бахмут за прошедшие сутки четыре раза подвергался авиационным ракетным обстрелам. Значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

За сутки по области 5 погибших, 6 раненых гражданских.

Уже утром – обстрелы Авдеевки, Торецкая, Елизаветовки. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, в частности школа.

Эвакуация населения продолжается, в том числе железнодорожным транспортом.

Николаевщина: в четверг около 23:30 и в пятницу утром были обстрелы в Широковской общине. Повреждены жилые дома, пострадавших нет. Подробная информация о последствиях выясняется.

Днем были обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

В Николаеве в течение суток относительно тихо.

В Херсонской области российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов и позиций ВСУ в соседних регионах, используют запрещенное оружие.

На линии огня остаются Высокопольская, Великоалександровская, Станиславская, Калиновская, Чернобаевская и Нововоронцовская общины. Практически во всех населенных пунктах этих ТО живут оккупанты, с каждым днем ​​ситуация обостряется.

В Херсоне стало больше блокпостов.

Ситуация в области критичная.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях.

Темы: войнаХарьковДонбассНиколаевская область
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