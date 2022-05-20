Завершився перший суд над воєнним злочинцем: стало відомо, коли буде вирок

У понеділок, 23 травня, суд має оголосити вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, обвинуваченому у вбивстві цивільного на Сумщині.

Джерело: кореспондент УП

Пряма мова Шишимаріна: "Я ще раз хочу сказати, що я шкодую. Я щиро каюсь. У той момент я нервував, коли все це сталось. І я не хотів убивати. Так сталось, і я від цього не відмовляюсь…

Я би ще раз хотів попросити пробачення. Від того, що я зробив, я не відмовляюсь, і готовий прийняти всі міри (покарання – УП), які мені будуть надані".

Деталі: Адвокат Шишимаріна попросив виправдати росіянина. Він запевняв, що військовий не хотів убити чоловіка, а лише виконав наказ.

Доводячи це, захисник згадував, що Шишимарін вистрілив не після першої вказівки старшого за званням, а вже після третьої, коли військові почали на нього тиснути. Також серед 3-4 пострілів, які зробив росіянин, лише одна куля влучила в загиблого.

Це, на думку захисту, свідчить, що Шишимарін робив не прицільні постріли і сподівався, що не влучить.

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Водночас, сам військовий визнає провину повністю.

Прокуратура наполягає, що той, хто наказав йому стріляти, не був безпосереднім командиром Шишимаріна, а отже, останній не був зобов’язаний виконувати цю вказівку. Крім того, такий наказ був очевидно злочинним.

Що було раніше: 19 травня прокуратура попросила засудити Шишимаріна до довічного ув’язнення. Він визнав провину і попросив пробачити його.

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