Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві з’явилася клумба з російським кораблем, подібні планують у кожному районі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 19:37
фото КМДА

У кожному районі Києва з’явиться квіткова композиція, що символізуватиме незламний дух українського народу під час війни, першою такою композицією стала клумба у вигляді марки з зображенням українського військового на фоні російського корабля.

 
фото КМДА

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт КМДА

 

Пряма мова: "Символічну композицію зробив колектив Дніпровського зеленбуду біля метро Лівобережна. Це зображення російського корабля і знаменитий напрямок, куди йому радять піти.

Це панно розміром 14 на 4,5 метри, сформоване із декількох тисяч квітів різних сортів квітів".

Деталі: За словами Пантелєєва, такі квіткові композиції з символами боротьби українського народу планують створити в кожному районі.

Передісторія:

  • Поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії РФ.
  • Вже наступного дня цей самий крейсер "Москва", який йшов захоплювати Одесу, підбили протикорабельними ракетами "Нептун" українські військові, а згодом він потонув
  • Укрпошті навіть довелося обмежувати продаж марок "в одні руки" через надвисокий попит.
  • 19 травня Укрпошта анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченого відсічі "русскому воєнному кораблю" – але тепер вже після того, як українські військові його потопили.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиїввійнаКМДА
Головне сьогодні

Експертиза СБУ підтвердила: вокзал у Краматорську обстріляли окупанти з "Точки У"

Зеленський підтвердив, що бійців з "Азовсталі" мають повернути Україні

Зеленський розповів, чому "попрощався" з деякими людьми зі своєї команди

Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні

ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Усі новини...
Київ
У Пентагоні не виключили військову охорону для посольства США у Києві
Укрзалізниця запускає поїзд Інтерсіті+ з Києва до Шостки
Посол Фінляндії повернулася до Києва
Останні новини
13:17
Що відбувається з курсом долара і що робить НБУ - роз'яснення
13:11
фото"Досить нас ґвалтувати": оголена активістка на Каннському кінофестивалі підтримала українок
13:07
відеоДесантники показали, як знищують російські танки та БМП
12:59
Німеччина хоче прискорити визнання профкваліфікації українців
12:43
Подоляк про "жертвувати територіями": Це каже лузер, який у душі вже програв
12:34
Грузія і США затвердили концепцію військової співпраці на 10 років
12:20
Росіяни вдарили ракетою по об'єкту військової інфраструктури Рівненщини – ОДА
12:13
Експертиза СБУ підтвердила: вокзал у Краматорську обстріляли окупанти з "Точки У"
12:10
Рух Варшавською трасою з Києва до Ковеля повністю відновлено – Кубраков
12:01
У ВООЗ попереджають про зростання випадків мавпячої віспи в Європі
Усі новини...