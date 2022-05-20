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У Києві з’явилася клумба з російським кораблем, подібні планують у кожному районі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 19:37
У Києві з’явилася клумба з російським кораблем, подібні планують у кожному районі
фото КМДА

У кожному районі Києва з’явиться квіткова композиція, що символізуватиме незламний дух українського народу під час війни, першою такою композицією стала клумба у вигляді марки з зображенням українського військового на фоні російського корабля.

 
фото КМДА

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт КМДА

 

Пряма мова: "Символічну композицію зробив колектив Дніпровського зеленбуду біля метро Лівобережна. Це зображення російського корабля і знаменитий напрямок, куди йому радять піти.

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Це панно розміром 14 на 4,5 метри, сформоване із декількох тисяч квітів різних сортів квітів".

Деталі: За словами Пантелєєва, такі квіткові композиції з символами боротьби українського народу планують створити в кожному районі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії РФ.
  • Вже наступного дня цей самий крейсер "Москва", який йшов захоплювати Одесу, підбили протикорабельними ракетами "Нептун" українські військові, а згодом він потонув
  • Укрпошті навіть довелося обмежувати продаж марок "в одні руки" через надвисокий попит.
  • 19 травня Укрпошта анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченого відсічі "русскому воєнному кораблю" – але тепер вже після того, як українські військові його потопили.

Теми: КиїввійнаКМДА
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