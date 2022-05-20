У Києві з’явилася клумба з російським кораблем, подібні планують у кожному районі

У кожному районі Києва з’явиться квіткова композиція, що символізуватиме незламний дух українського народу під час війни, першою такою композицією стала клумба у вигляді марки з зображенням українського військового на фоні російського корабля.

фото КМДА

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт КМДА

Пряма мова: "Символічну композицію зробив колектив Дніпровського зеленбуду біля метро Лівобережна. Це зображення російського корабля і знаменитий напрямок, куди йому радять піти.

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Це панно розміром 14 на 4,5 метри, сформоване із декількох тисяч квітів різних сортів квітів".

Деталі: За словами Пантелєєва, такі квіткові композиції з символами боротьби українського народу планують створити в кожному районі.

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