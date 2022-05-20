В Киеве появилась клумба с российским кораблем, подобные планируют в каждом районе

В каждом районе Киева появится цветочная композиция, символизирующая несгибаемый дух украинского народа во время войны, первой такой композицией стала клумба в виде марки с изображением украинского военного на фоне российского корабля.

фото КГГА

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "Символическую композицию сделал коллектив Днепровского зеленстроя возле метро Левобережная. Это изображение российского корабля и знаменитое направление, куда ему советуют идти.

Это панно размером 14 на 4,5 метра, сформированное из нескольких тысяч цветов разных сортов цветов".

Детали: По словам Пантелеева, такие цветочные композиции с символами борьбы украинского народа планируется создать в каждом районе.

Предыстория:

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинских защитников острова Змеиный в ответ на российский корабль, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.

Уже на следующий день этот самый крейсер "Москва", который шел захватывать Одессу, был подбит противокорабельными ракетами "Нептун" украинскими военными, а впоследствии он утонул.

Укрпочте даже пришлось ограничивать продажу марок "в одни руки" из-за сверхвысокого спроса.

19 мая Укрпочта анонсировала старт продаж второй серии марок, посвященного отпору "русскому военному кораблю" - но теперь уже после того, как украинские военные его потопили.