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В Киеве появилась клумба с российским кораблем, подобные планируют в каждом районе

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 19:37
фото КГГА

В каждом районе Киева появится цветочная композиция, символизирующая несгибаемый дух украинского народа во время войны, первой такой композицией стала клумба в виде марки с изображением украинского военного на фоне российского корабля.

 
фото КГГА

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА

 

Прямая речь: "Символическую композицию сделал коллектив Днепровского зеленстроя возле метро Левобережная. Это изображение российского корабля и знаменитое направление, куда ему советуют идти.

Это панно размером 14 на 4,5 метра, сформированное из нескольких тысяч цветов разных сортов цветов".

Детали: По словам Пантелеева, такие цветочные композиции с символами борьбы украинского народа планируется создать в каждом районе.

Предыстория:

  • Почтовая марка "Русский военный корабель, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинских защитников острова Змеиный в ответ на российский корабль, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.
  • Уже на следующий день этот самый крейсер "Москва", который шел захватывать Одессу, был подбит противокорабельными ракетами "Нептун" украинскими военными, а впоследствии он утонул.
  • Укрпочте даже пришлось ограничивать продажу марок "в одни руки" из-за сверхвысокого спроса.
  • 19 мая Укрпочта анонсировала старт продаж второй серии марок, посвященного отпору "русскому военному кораблю" - но теперь уже после того, как украинские военные его потопили.

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Темы: КиеввойнаКГГА
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