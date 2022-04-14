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Крейсер "Москва" після влучання перекинувся і почав тонути – ОК "Південь"

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 14:20
КРЕЙСЕР "МОСКВА", архівне ФОТО

Уражений російський крейсер "Москва" внастідок атаки Збройних сил отримав суттєві пошкодження, а після пожежі перекинувся і почав тонути.

Джерело: спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров

Пряма мова Назарова: "В Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" - флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.

Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається".

Деталі: Він повідомив, що за добу на Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 вояк та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72.

Збройні сили також знищили військову техніку та склад боєприпасів окупантів.

Передісторія: 

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  • Крейсер "Москва" поряд із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" були тими, хто погрожував захисникам українського острова Зміїний. На вимогу російського агресора – здатися прикордонники відповіли фразою, яка вже стала легендарною – "русский военный корабль иди нах..й!".
  • Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" ЗСУ вразили ракетний крейсер "Москва"Чорноморського флоту РФ.
  • На підмогу "Москві", за даними джерела УП в розвідці, прийшли 4 російські технічні судна. Тоді тривав шторм. Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний.
  • 14 квітня Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь "здетонував боєзапас".
  • Міноборони РФ стверджує, що крейсер "Москва" – на плаву.

Теми: корабліЧорне моревійнаРосія
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