Зеленский рассказал, от чего зависит повестка дня и факт встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что повестка дня двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и даже сам факт этих переговоров будет зависеть от времени их проведения и поведения России.

Источник: интервью Зеленского украинским журналистам, показанное в субботу

Прямая речь: "Я думаю, в зависимости от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется… Если бы мы сегодня встречались, вопрос Мариуполя был бы в адженде (повестке дня – ред.), если мы будем встречаться через два-три месяца, может, этого вопроса уже не будет или будет частично.

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В самом начале, если бы мы встречались, мы понимаем, в каком положении была Украина. Если мы будем встречаться сегодня – мы знаем, что оккупировано, что деоккупировано. Если мы будем встречаться через два месяца – мы не знаем, в каком состоянии все будет".

"Решать вопрос об обмене, о деоккупации и о мире, остановке войны – вот и вся адженда".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина хочет возвращения территорий и окончания войны. "Но как это будет, когда это будет, зависит от времени, когда будет разговор с Путиным", – сказал он.

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"Думаю, что разговор Украины и России будет точно. Мы не знаем, в каком формате – с посредниками, без посредников, на уровне президентов, двусторонний или в широком кругу", – отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина со странами-партнерами работает над договором о гарантиях безопасности, не предусматривающим участия РФ.

"Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг стран-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности без России", – сказал президент.

Отдельно, по его словам, должен быть двусторонний разговор с президентом РФ. Однако его проведение будет зависеть также от того, как Россия будет вести себя на оккупированных территориях и с защитниками "Азовстали".

"Что будет после того, когда мы это подпишем и каким будет этот договор – мы посмотрим, будет потом встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя, или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху и т.д. и увидим 5 "Буч", не дай Бог …Может, и не будет после этого (встречи – ред.). Как они ведут себя с мариупольцами… Сегодня мы видим, они нашли форму, чтобы эти люди (защитники "Азовстали" – ред.) были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен. От результатов этих процессов тоже очень многое зависит", – подчеркнул Зеленский.

Предыстория:

17 мая в МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.

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