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Офіційно: росіяни влучили у завод на Одещині в п'ятницю

Денис КарловськийСубота, 21 травня 2022, 15:11
Офіційно: росіяни влучили у завод на Одещині в п'ятницю
руйнування заводу від ракетного удару росіян. фото: ок "південь"

Російські стратегічні бомбардувальники завдали ракетного удару по заводу добрив на Одещині, від чого спалахнула пожежа.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Вдарили по промисловому підприємству з добривами. Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти.

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Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували".

Деталі: Постраждалих внаслідок ракетного удару немає. 

За даними військового командування, загрози для довкілля також немає. Учора 20 травня місцеві мешканці повідомляли про запах аміаку після ракетного удару росіян по Одещині.

ВІДЕО ДНЯ

Величина вирви від ракетного удару
Величина вирви від ракетного удару
Фото: ок "південь"
Наслідки ракетного удару
Наслідки ракетного удару
фото: ок "південь"
Вирва від ворожої ракети
Вирва від ворожої ракети
ОК "південь"

Передісторія: 

  • Увечері 20 травня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім запевняв, що загрози населенню та довкіллю від ракетного удару росіян по заводу на Одещині немає.
  • Також 20 травня стратегічні бомбардувальники розбомбили дороговартісними ракетами вбиралью на пляжі на Одещині.
  • Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".

Теми: Одеська областьобстрілРосіяпромисловість
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