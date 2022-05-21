Офіційно: росіяни влучили у завод на Одещині в п'ятницю
Субота, 21 травня 2022, 15:11
Російські стратегічні бомбардувальники завдали ракетного удару по заводу добрив на Одещині, від чого спалахнула пожежа.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Вдарили по промисловому підприємству з добривами. Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти.
Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували".
Деталі: Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.
За даними військового командування, загрози для довкілля також немає. Учора 20 травня місцеві мешканці повідомляли про запах аміаку після ракетного удару росіян по Одещині.
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Передісторія:
- Увечері 20 травня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім запевняв, що загрози населенню та довкіллю від ракетного удару росіян по заводу на Одещині немає.
- Також 20 травня стратегічні бомбардувальники розбомбили дороговартісними ракетами вбиралью на пляжі на Одещині.
- Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".