Офіційно: росіяни влучили у завод на Одещині в п'ятницю

Російські стратегічні бомбардувальники завдали ракетного удару по заводу добрив на Одещині, від чого спалахнула пожежа.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Вдарили по промисловому підприємству з добривами. Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти.

Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували".

Деталі: Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.

За даними військового командування, загрози для довкілля також немає. Учора 20 травня місцеві мешканці повідомляли про запах аміаку після ракетного удару росіян по Одещині.

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Величина вирви від ракетного удару Фото: ок "південь"

Наслідки ракетного удару фото: ок "південь"

Вирва від ворожої ракети ОК "південь"

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