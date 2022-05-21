Официально: россияне попали в Одесский завод в пятницу

Российские стратегические бомбардировщики нанесли ракетный удар по заводу удобрений в Одесской области, от чего вспыхнул пожар.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Ударили по промышленному предприятию с удобрениями. В результате попадания на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты.

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Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали".

Детали: Пострадавших в результате ракетного удара нет.

По данным военного командования, угрозы для окружающей среды тоже нет. Вчера 20 мая местные жители сообщали о запахе аммиака после ракетного удара россиян по Одесщине.

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Размер воронки от ракетного удара Фото: ок "юг"

Последствия ракетного удара фото: ок "юг"

Воронка от вражеской ракеты ОК "юг"

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