Официально: россияне попали в Одесский завод в пятницу
Суббота, 21 мая 2022, 15:11
Российские стратегические бомбардировщики нанесли ракетный удар по заводу удобрений в Одесской области, от чего вспыхнул пожар.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "Ударили по промышленному предприятию с удобрениями. В результате попадания на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты.
Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали".
Детали: Пострадавших в результате ракетного удара нет.
По данным военного командования, угрозы для окружающей среды тоже нет. Вчера 20 мая местные жители сообщали о запахе аммиака после ракетного удара россиян по Одесщине.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Вечером 20 мая глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уверял, что угрозы населению и окружающей среде от ракетного удара россиян по заводу в Одесской области нет.
- Также 20 мая стратегические бомбардировщики разбомбили дорогостоящими ракетами туалет на пляже в Одесской области.
- Министерство обороны Украины предупреждает, что из акватории Черного моря россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр".