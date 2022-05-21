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Официально: россияне попали в Одесский завод в пятницу

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 15:11
Официально: россияне попали в Одесский завод в пятницу
разрушения завода после ракетного удара оккупантов. фото: ок "юг"

Российские стратегические бомбардировщики нанесли ракетный удар по заводу удобрений в Одесской области, от чего вспыхнул пожар.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Ударили по промышленному предприятию с удобрениями. В результате попадания на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты.

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Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали".

Детали: Пострадавших в результате ракетного удара нет.

По данным военного командования, угрозы для окружающей среды тоже нет. Вчера 20 мая местные жители сообщали о запахе аммиака после ракетного удара россиян по Одесщине.

ВИДЕО ДНЯ

Величина вирви від ракетного удару
Размер воронки от ракетного удара
Фото: ок "юг"
Наслідки ракетного удару
Последствия ракетного удара
фото: ок "юг"
Вирва від ворожої ракети
Воронка от вражеской ракеты
ОК "юг"

Предыстория:

  • Вечером 20 мая глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уверял, что угрозы населению и окружающей среде от ракетного удара россиян по заводу в Одесской области нет.
  • Также 20 мая стратегические бомбардировщики разбомбили дорогостоящими ракетами туалет на пляже в Одесской области.
  • Министерство обороны Украины предупреждает, что из акватории Черного моря россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр".

Темы: Одесская областьобстрелРосcияпромышленность
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