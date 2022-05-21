Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Глава Conflict Intelligence Team вважає, що через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ і тоді відбудеться перелом ситуації на її користь.

Джерело: глава Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв'ю Meduza

Пряма мова: "Продовжуватимуться бої на Донбасі. Якщо мобілізації не буде, все зводитиметься до позиційних боїв.

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Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто. Швидше за все, зараз проводитимуть показові судові процеси над полоненими азовцями та українськими морпихами, які були на "Азовсталі".

А приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний.

Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є.

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Військовий стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з'являється.

Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії".

Деталі: За словами Левієва, посилаючись на західні розвідки, в Україні перебуває близько 80 тисяч російських військових.

Він зазначив, що в РФ стає більше відмовників: "У різних частинах, за різними оцінками, їх від 30 до 40%. Їхню реальну кількість приховують від начальства, тому вищі командири не знають дійсної кількості військ, що знаходяться на кордоні".

Ці солдати РФ, за його словами, живуть у окремих блоках, і їх просто навантажують господарською роботою: рити окопи, тягати техніку та боєприпаси, обслуговувати господарські потреби

Крім того, російська сторона має проблеми з технікою, радіоелектронною боротьбою.

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