Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Глава Conflict Intelligence Team вважає, що через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ і тоді відбудеться перелом ситуації на її користь.

Джерело: глава Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв'ю Meduza

Пряма мова: "Продовжуватимуться бої на Донбасі. Якщо мобілізації не буде, все зводитиметься до позиційних боїв.

Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто. Швидше за все, зараз проводитимуть показові судові процеси над полоненими азовцями та українськими морпихами, які були на "Азовсталі".

А приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний.

Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є.

Військовий стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з'являється.

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Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії".

Деталі: За словами Левієва, посилаючись на західні розвідки, в Україні перебуває близько 80 тисяч російських військових.

Він зазначив, що в РФ стає більше відмовників: "У різних частинах, за різними оцінками, їх від 30 до 40%. Їхню реальну кількість приховують від начальства, тому вищі командири не знають дійсної кількості військ, що знаходяться на кордоні".

Ці солдати РФ, за його словами, живуть у окремих блоках, і їх просто навантажують господарською роботою: рити окопи, тягати техніку та боєприпаси, обслуговувати господарські потреби

Крім того, російська сторона має проблеми з технікою, радіоелектронною боротьбою.

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