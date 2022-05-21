Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Альона Мазуренко Субота, 21 травня 2022, 19:37
Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT
фото: Генштаб

Глава Conflict Intelligence Team вважає, що через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ і тоді відбудеться перелом ситуації на її користь.

Джерело: глава Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв'ю Meduza

Пряма мова: "Продовжуватимуться бої на Донбасі. Якщо мобілізації не буде, все зводитиметься до позиційних боїв.

Реклама:

Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто. Швидше за все, зараз проводитимуть показові судові процеси над полоненими азовцями та українськими морпихами, які були на "Азовсталі".

А приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний.

Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є.

ВІДЕО ДНЯ

Військовий стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з'являється.

Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії".

Деталі: За словами Левієва, посилаючись на західні розвідки, в Україні перебуває близько 80 тисяч російських військових.

Він зазначив, що в РФ стає більше відмовників: "У різних частинах, за різними оцінками, їх від 30 до 40%. Їхню реальну кількість приховують від начальства, тому вищі командири не знають дійсної кількості військ, що знаходяться на кордоні".

Ці солдати РФ, за його словами, живуть у окремих блоках, і їх просто навантажують господарською роботою: рити окопи, тягати техніку та боєприпаси, обслуговувати господарські потреби

Крім того, російська сторона має проблеми з технікою, радіоелектронною боротьбою.

Нагадаємо: 

  • 5 травня головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.
  • Як свідчать супутникові знімки BlackSky та Європейського космічного агентства, коли російські війська відступали через тривалий контрнаступ українських військ у Харківській області, було підірвано три мости, життєво важливі для продовження просування України.
  • 8 травня Інститут досліджень війни повідомив, що український контрнаступ у Харківській області незабаром може дійти до кордону з Росією, а російські війська зруйнували три мости, щоб уповільнити просування українців.

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: