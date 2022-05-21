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Через 1,5-2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление – CIT

Мазуренко Алена Суббота, 21 мая 2022, 19:37
фото: Генштаб

Глава Conflict Intelligence Team считает, что через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление и тогда произойдёт перелом ситуации в пользу Украины. 

Источник: глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью Meduza 

Прямая речь: "Будут продолжаться бои в Донбассе. Если мобилизации не будет, все будет сводиться к позиционным боям.

Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы постепенно окружить тот или иной город. Скорее всего, сейчас будут проводить показательные судебные процессы над пленными азовцами и украинскими морпехами, которые были на "Азовстали".

А примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен.

Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть.

Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется.

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Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России. Скорее всего, они начнут с Донбасса и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии".

Детали: По словам Левиева, ссылаясь на западные источники в Украине находится около 80 тысяч российских военных. 

Он отметил, что в РФ становится больше отказников: "В разных частях, по разным оценкам, их от 30 до 40%. Их реальное количество скрывают от начальства, поэтому вышестоящие командиры не знают действительное количество войск, находящихся на границе".

Эти солдаты РФ, по его словам, живут в отдельных блоках, и их просто нагружают хозяйственной работой: рыть окопы, таскать технику и боеприпасы, обслуживать хозяйственные нужды

Кроме того, у российской стороны есть проблемы с неработоспособной техникой, радиоэлектронной борьбой.

Напомним: 

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.
  • Как свидетельствуют спутниковые снимки BlackSky и Европейского космического агентства, когда российские войска отступали из-за длительного контрнаступления украинских войск в Харьковской области, было взорвано три моста, жизненно важных для продолжения продвижения Украины.
  • 8 мая Институт исследований войны сообщил, что украинское контрнаступление в Харьковской области вскоре может дойти до границы с Россией, а российские войска разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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