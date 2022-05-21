На Донбасі за добу ЗСУ відбили 9 атак ворога, знищивши 21 одиницю техніки

На Донбасі підрозділи Збройних сил впродовж доби 21 травня відбили 9 атак ворога, ще в 4 місцях тривають сутички, знищивши 21 одиницю російської військової техніки.

Джерело: пресштаб угруповання Об’єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 2 ворожих автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники знищили 28 російських військових, 1 БМП, 1 артилерійську систему, 1 міномет та 1 артилерійський тягач.

У пресштабі Об’єднаних сил повідомляють, що російські загарбники обстріляли понад 40 населених пунктів уздовж лінії фронту на Донбасі, зруйнувавши і пошкодивши 30 цивільних об’єктів. Унаслідок цих обстрілів на Донеччині 7 мирних мешканців загинуло, ще 7 дістало поранення.

Російські окупанти зруйнували й пошкодили 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень.

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Що було раніше: 20 травня українські захисники знищили на Донбасі 32 одиниці ворожої техніки, відбивши 11 атак.