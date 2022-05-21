На Донбассе за сутки ВСУ отразили 9 атак врага, уничтожив 21 единицу техники

На Донбассе подразделения Вооруженных сил в течение суток 21 мая отразили 9 атак врага, еще в 4 местах продолжаются столкновения, уничтожив 21 единицу российской военной техники.

Источник: пресс-штаб группировки Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" защитники уничтожили 28 российских военных, 1 БМП, 1 артиллерийскую систему, 1 миномет и 1 артиллерийский тягач.

В пресс-штабе Объединенных сил сообщают, что российские захватчики обстреляли более 40 населенных пунктов вдоль линии фронта в Донбассе, разрушив и повредив 30 гражданских объектов. В результате этих обстрелов в Донецкой области 7 мирных жителей погибли, еще 7 получили ранения.

Российские оккупанты разрушили и повредили 13 жилых домов, 4 завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений.

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Что было раньше: 20 мая украинские защитники уничтожили на Донбассе 32 единицы вражеской техники, отразив 11 атак.