В Энергодаре пытаются освободить из плена начальника спасателей, просят воздержаться от протестов

В оккупированном россиянами Энергодаре продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Источник: Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Сейчас продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Трояна.

Его коллеги обращаются к жителям Энергодара с просьбой воздержаться сегодня от акции протеста в поддержку пожарных и их руководителя. Это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску нашего сотрудника и нанести ущерб пожарным в исполнении своих обязанностей".

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