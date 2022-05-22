В Энергодаре пытаются освободить из плена начальника спасателей, просят воздержаться от протестов
Воскресенье, 22 мая 2022, 10:57
В оккупированном россиянами Энергодаре продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
Источник: Орлов в Telegram
Прямая речь Орлова: "Сейчас продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Трояна.
Его коллеги обращаются к жителям Энергодара с просьбой воздержаться сегодня от акции протеста в поддержку пожарных и их руководителя. Это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску нашего сотрудника и нанести ущерб пожарным в исполнении своих обязанностей".
Предыстория:
- 18 мая оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.
- Затем опечатали кабинет и увезли Виталия в неизвестном направлении.
- 20 мая пожарная часть вышла на протест.