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Рада продлила военное положение до конца лета

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 14:35
Рада продлила военное положение до конца лета
Фото с Telegram Железняка

Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа. Представлял Секретарь СНБО – Данилов. За – 320 голосов".

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Детали: Также нардепы 315 голосами утвердили указ президента о продлении всеобщей мобилизации до 23 августа.

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Темы: Верховная РадаВоенное положениезаконодательство
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