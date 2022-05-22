Рада продлила военное положение до конца лета
Воскресенье, 22 мая 2022, 14:35
Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь Железняка: "Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа. Представлял Секретарь СНБО – Данилов. За – 320 голосов".
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Детали: Также нардепы 315 голосами утвердили указ президента о продлении всеобщей мобилизации до 23 августа.
Предыстория:
- 18 мая в Раде зарегистрировали президентский проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине".
- В другом проекте закона № 7390 президент предлагает продлить срок общей мобилизации с 25 мая на еще 90 дней.
- Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. В тоже время Рада может в любой момент отменить военное положение.
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