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Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 12:35
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкт закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" зареєстрований у парламенті 18 травня.

Текст документа на сайті ВР наразі відсутній.

Передісторія:

Теми: ЗеленськийВоєнний станвійназаконодавство
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