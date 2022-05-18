Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан
Середа, 18 травня 2022, 12:35
Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану в Україні.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Проєкт закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" зареєстрований у парламенті 18 травня.
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Текст документа на сайті ВР наразі відсутній.
Передісторія:
- 24 лютого президент Володимир Зеленський ввів воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 14 березня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.
- 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.
- 19 квітня Зеленський вніс до ВР законопроєкт "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" ще на 30 діб – до 25 травня.
- 21 квітня парламент продовжив воєнний стан ще на місяць.
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