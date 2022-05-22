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Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини

Катерина ТищенкоНеділя, 22 травня 2022, 17:09
Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини
Сеньківка Чернігівської області

Російські війська в черговий раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської області.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області.

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Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території РФ, ймовірно, з АГС, в район населеного пункту Сеньківка".

Деталі: Втрат серед особового складу та техніки немає, зазначили в командуванні.

Що передувало: Ворог постійно обстрілює прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. 

ВІДЕО ДНЯ

Так, зранку 21 травня російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, а вдень - Чернігівської

20 травня пообіді російські війська зі своєї території також обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Теми: Чернігівська областьвійнакордонРосія
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