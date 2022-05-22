Россияне снова обстреляли пограничье Черниговской области

Российские войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской области.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области.

Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории РФ, вероятно, из АГС, в район населённого пункта Сеньковка".

Детали: Потерь среди личного состава и техники нет, отметили в командовании.

Что предшествовало: Враг постоянно обстреливает приграничные районы Черниговской и Сумской областей.

Так, утром 21 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, а днем - Черниговской.

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20 мая после обеда российские войска со своей территории также обстреливали приграничье Черниговской и Сумской областей.