Россияне снова обстреляли пограничье Черниговской области
Воскресенье, 22 мая 2022, 17:09
Российские войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской области.
Источник: оперативное командование "Север"
Дословно: "Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области.
Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории РФ, вероятно, из АГС, в район населённого пункта Сеньковка".
Детали: Потерь среди личного состава и техники нет, отметили в командовании.
Что предшествовало: Враг постоянно обстреливает приграничные районы Черниговской и Сумской областей.
Так, утром 21 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, а днем - Черниговской.
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20 мая после обеда российские войска со своей территории также обстреливали приграничье Черниговской и Сумской областей.