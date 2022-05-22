Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден спробує переконати прем’єра Індії приєднатися до санкцій проти Росії

Денис КарловськийНеділя, 22 травня 2022, 17:24
Байден спробує переконати прем’єра Індії приєднатися до санкцій проти Росії
Байден і Моді в Білому домі 14 вересня 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Президент США Джо Байден проведе зустріч віч-на-віч з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, аби переконати долучитися до санкційного тиску Заходу на Росію.

Джерело: CNN посилаючись на коментар радника з нацбезпеки Білого дому Джейка Саллівана

Пряма мова Саллівана: "Це не стане цілковито новою темою розмови. Вони просто проговорять усе те, що вже обговорювали по телефону. Це буде конструктивна і відверта розмова".

Реклама:

Деталі: Зустріч Байдена з Моді планують провести в Японії в межах саміту лідерів країн Чотиристороннього діалогу з безпеки (США, Японія, Індія й Австралія).

На саміті в Японії також планують порушити питання безпеки Тайваня на тлі новин про те, що керівництво КНР вивчає, як війна Росії проти України може вплинути на плани КНР з анексії Тайваня.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 квітня Байден проводив онлайн-зустріч з Моді щодо питань війни в Україні й санкційного тиску на Росію.
  • Європейський Союз також розглядав можливості пожвавлення торгівлі з Індією, аби віднадити її від співпраці з Росією.
  • Ще з початку запровадження суворих санкцій з боку Заходу, ЗМІ повідомляли про готовність індійського естеблішменту продовжувати співпрацю з Росією в енергетичній та військових царинах, зокрема розраховуватися в рублях
  • Росія на тлі падіння продажів своєї нафти у світі запропонувала Індії купляти свої енергоносії з суттєвим дисконтом.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який головує цього року в рамках формату Групи семи, планує запросити Моді на саміт G7, аби той змінив свою думку щодо Росії.

Теми: ІндіяБайденРосіяАзія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Індія
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Apple розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: