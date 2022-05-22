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Байден спробує переконати прем’єра Індії приєднатися до санкцій проти Росії

Денис КарловськийНеділя, 22 травня 2022, 17:24
Байден і Моді в Білому домі 14 вересня 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Президент США Джо Байден проведе зустріч віч-на-віч з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, аби переконати долучитися до санкційного тиску Заходу на Росію.

Джерело: CNN посилаючись на коментар радника з нацбезпеки Білого дому Джейка Саллівана

Пряма мова Саллівана: "Це не стане цілковито новою темою розмови. Вони просто проговорять усе те, що вже обговорювали по телефону. Це буде конструктивна і відверта розмова".

Деталі: Зустріч Байдена з Моді планують провести в Японії в межах саміту лідерів країн Чотиристороннього діалогу з безпеки (США, Японія, Індія й Австралія).

На саміті в Японії також планують порушити питання безпеки Тайваня на тлі новин про те, що керівництво КНР вивчає, як війна Росії проти України може вплинути на плани КНР з анексії Тайваня.

Передісторія: 

  • 11 квітня Байден проводив онлайн-зустріч з Моді щодо питань війни в Україні й санкційного тиску на Росію.
  • Європейський Союз також розглядав можливості пожвавлення торгівлі з Індією, аби віднадити її від співпраці з Росією.
  • Ще з початку запровадження суворих санкцій з боку Заходу, ЗМІ повідомляли про готовність індійського естеблішменту продовжувати співпрацю з Росією в енергетичній та військових царинах, зокрема розраховуватися в рублях
  • Росія на тлі падіння продажів своєї нафти у світі запропонувала Індії купляти свої енергоносії з суттєвим дисконтом.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який головує цього року в рамках формату Групи семи, планує запросити Моді на саміт G7, аби той змінив свою думку щодо Росії.

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Теми: ІндіяБайденРосіяАзія
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