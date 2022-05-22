Байден спробує переконати прем’єра Індії приєднатися до санкцій проти Росії
Президент США Джо Байден проведе зустріч віч-на-віч з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, аби переконати долучитися до санкційного тиску Заходу на Росію.
Джерело: CNN посилаючись на коментар радника з нацбезпеки Білого дому Джейка Саллівана
Пряма мова Саллівана: "Це не стане цілковито новою темою розмови. Вони просто проговорять усе те, що вже обговорювали по телефону. Це буде конструктивна і відверта розмова".
Деталі: Зустріч Байдена з Моді планують провести в Японії в межах саміту лідерів країн Чотиристороннього діалогу з безпеки (США, Японія, Індія й Австралія).
На саміті в Японії також планують порушити питання безпеки Тайваня на тлі новин про те, що керівництво КНР вивчає, як війна Росії проти України може вплинути на плани КНР з анексії Тайваня.
Передісторія:
- 11 квітня Байден проводив онлайн-зустріч з Моді щодо питань війни в Україні й санкційного тиску на Росію.
- Європейський Союз також розглядав можливості пожвавлення торгівлі з Індією, аби віднадити її від співпраці з Росією.
- Ще з початку запровадження суворих санкцій з боку Заходу, ЗМІ повідомляли про готовність індійського естеблішменту продовжувати співпрацю з Росією в енергетичній та військових царинах, зокрема розраховуватися в рублях.
- Росія на тлі падіння продажів своєї нафти у світі запропонувала Індії купляти свої енергоносії з суттєвим дисконтом.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який головує цього року в рамках формату Групи семи, планує запросити Моді на саміт G7, аби той змінив свою думку щодо Росії.