Байден попытается убедить премьера Индии присоединиться к санциям против России

байден и моди в белом доме 14 сентября 2021 года. фото иллюстративное: getty images

Президент США Джо Байден проведет личную встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, чтобы убедить присоединиться к санкционному давлению Запада на Россию.

Источник: CNN ссылаясь на комментарий советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана

Прямая речь Салливана: "Это не станет совершенно новой темой разговора. Они просто проговорят все, что уже обсуждали по телефону. Это будет конструктивный и откровенный разговор".

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Детали: Встреча Байдена с Моди планируется провести в Японии в рамках саммита лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (США, Япония, Индия и Австралия).

На саммите в Японии также планируют поднять вопрос безопасности Тайваня на фоне новостей о том, что руководство КНР изучает, как война России против Украины может повлиять на планы КНР по аннексии Тайваня.

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