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Байден попытается убедить премьера Индии присоединиться к санциям против России

Денис КарловскийВоскресенье, 22 мая 2022, 17:24
байден и моди в белом доме 14 сентября 2021 года. фото иллюстративное: getty images

Президент США Джо Байден проведет личную встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, чтобы убедить присоединиться к санкционному давлению Запада на Россию.

Источник: CNN ссылаясь на комментарий советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана

Прямая речь Салливана: "Это не станет совершенно новой темой разговора. Они просто проговорят все, что уже обсуждали по телефону. Это будет конструктивный и откровенный разговор".

Детали: Встреча Байдена с Моди планируется провести в Японии в рамках саммита лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (США, Япония, Индия и Австралия).

На саммите в Японии также планируют поднять вопрос безопасности Тайваня на фоне новостей о том, что руководство КНР изучает, как война России против Украины может повлиять на планы КНР по аннексии Тайваня.

Предыстория:

  • 11 апреля Байден проводил онлайн-встречу с Моди по вопросам войны в Украине и санкционного давления на Россию.
  • Европейский Союз также рассматривал возможности оживления торговли с Индией, чтобы отвлечь ее от сотрудничества с Россией.
  • Еще с начала введения строгих санкций со стороны Запада, СМИ сообщали о готовности индийского истеблишмента продолжать сотрудничество с Россией в энергетической и военных областях, в том числе рассчитываться в рублях.
  • Россия на фоне падения продаж своей нефти в мире предложила Индии покупать свои энергоносители с существенным дисконтом.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц, председательствующий в этом году в рамках формата Группы семи, планирует пригласить Моди на саммит G7, чтобы тот изменил свое мнение по России.

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Темы: ИндияБайденРосcияАзия
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