У Малині внаслідок ракетного удару загинув залізничник, 4 людей поранені

Унаслідок ракетного удару по Малину Житомирської області, завданого росіянами в неділю, пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Джерело: міський голова Малина Олександр Ситайло

Пряма мова: "22 травня близько 13:30 Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, ряд магазинів і кафе, деякі промислові підприємства.

На жаль, маємо одного загиблого – ним був працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених – троє працівників "Укрзалізниці" та один мешканець Малина".

Деталі: За його словами, поранених госпіталізовано – вони отримують необхідну медичну допомогу.

Пожежу ліквідували близько 19:00.

Електроживлення у постраждалому районі мають відновити у першій половині дня понеділка

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Цьому передувало: 22 травня у Малині система протиповітряної оборони знищила чотири крилаті ракети росіян, але місто все ж зазнало ракетного удару. Повідомлялося про одну загиблу людину і трьох поранених.

20 травня внаслідок ракетного удару по місту Малин було пошкоджено об'єкт інфраструктури та майже 100 будинків, троє людей отримали поранення.