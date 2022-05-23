Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Малині внаслідок ракетного удару загинув залізничник, 4 людей поранені

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 08:25

Унаслідок ракетного удару по Малину Житомирської області, завданого росіянами в неділю, пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Джерело: міський голова Малина Олександр Ситайло

Пряма мова: "22 травня близько 13:30 Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, ряд магазинів і кафе, деякі промислові підприємства. 

На жаль, маємо одного загиблого – ним був працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених – троє працівників "Укрзалізниці" та один мешканець Малина".

Деталі: За його словами, поранених госпіталізовано – вони отримують необхідну медичну допомогу.

Пожежу ліквідували близько 19:00.

Електроживлення у постраждалому районі мають відновити у першій половині дня понеділка 

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 22 травня у Малині система протиповітряної оборони знищила чотири крилаті ракети росіян, але місто все ж зазнало ракетного удару. Повідомлялося про одну загиблу людину і трьох поранених.

20 травня внаслідок ракетного удару по місту Малин було пошкоджено об'єкт інфраструктури та майже 100 будинків, троє людей отримали поранення.

Теми: Житомирщинавійна
Головне сьогодні

Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Усі новини...
Житомирщина
Росіяни б'ють ракетами по залізниці на Житомирщині: цієї ночі – в Коростені 
Ніч у регіонах: ракетний удар по Житомирщині, обстріли Миколаєва та Сумщини
Житомирщина: завдяки ППО збито 4 російські ракети
Останні новини
00:30
Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії
23:48
Найближчі тижні будуть складними – президент
23:24
Зеленський про обмін полонених: Світ має не вмовляти Росію, а тиснути
23:06
Дніпропетровщина: 4 ракетних удари, пошкоджено залізничну інфраструктуру
22:53
відеоСєвєродонецьк: ССО показали, як знищують ворогів з малих дронів
22:39
РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів - Повітряні сили
22:28
Донбас без газу, виступи в Давосі: економічні підсумки дня
22:26
На сході ЗСУ відбили 16 атак, знищили 38 одиниць ворожої техніки
22:23
фото"Усе наше життя тут знищено". Як чернігівці повертаються додому
22:06
Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства
Усі новини...