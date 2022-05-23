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В Малине в результате ракетного удара погиб железнодорожник, 4 человека ранены

Елена РощинаПонедельник, 23 мая 2022, 08:25

В результате ракетного удара по Малину Житомирской области, нанесенного россиянами в воскресенье, поврежден объект "Укрзализныци", порядка 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.

Источник: городской глава Малина Александр Ситайло

Прямая речь: "22 мая около 13:30 Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия.

К сожалению, есть один погибший – им был работник "Укрзализныци". Также четверо раненых – трое работников "Укрзализныци" и один житель Малина".

Детали: По его словам, раненые госпитализированы – они получают необходимую медицинскую помощь.

Пожар был ликвидирован около 19:00.

Электропитание в пострадавшем районе должны восстановить в первой половине дня понедельника.

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Этому предшествовало: 22 мая в Малине система противовоздушной обороны уничтожила четыре крылатых ракеты россиян, но город все же подвергся ракетному удару. Сообщалось об одном погибшем человеке и троих раненых.

20 мая в результате ракетного удара по городу Малин был поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, три человека получили ранения.

Темы: Житомирская областьвойна
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