Адвокат Порошенко отреагировал на заявление Медведчука: пиар СБУ

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности.

Источник: Головань в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет".

Детали: По мнению Голованя, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу пятого президента.

На 23 мая назначено судебное заседание по аресту на имущество Порошенко. Адвокат расценивает сообщение СБУ как "давление на суд".

Что предшествовало: 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.

Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.

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