Адвокат Порошенко отреагировал на заявление Медведчука: пиар СБУ
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности.
Источник: Головань в комментарии "Суспільному"
Прямая речь: "По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет".
Детали: По мнению Голованя, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу пятого президента.
На 23 мая назначено судебное заседание по аресту на имущество Порошенко. Адвокат расценивает сообщение СБУ как "давление на суд".
Что предшествовало: 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.
Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.
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Контрабанда угля из Донбасса окружением Медведчука. Этой истории пять лет
Беглец №1. В поисках Медведчука
Предыстория:
- В 2021 году Медведчуку было объявлено несколько подозрений. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом, по данным следствия, пророссийские террористы в общей сложности были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.
- Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.
- В конце декабря 2021 правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. 19 января суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
- Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал и глава Службы безопасности Иван Баканов.
- Еще один фигурант дела – бизнесмен Сергей Кузяра в интервью ЭП заявлял, что следствие "выдумало преступную группу" из Порошенко, Медведчука, Демчишина и его.