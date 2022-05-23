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Адвокат Порошенко отреагировал на заявление Медведчука: пиар СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 12:21
Игорь Головань. фото "Евросолидарности"

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности.

Источник: Головань в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет".

Детали: По мнению Голованя, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу пятого президента.

На 23 мая назначено судебное заседание по аресту на имущество Порошенко. Адвокат расценивает сообщение СБУ как "давление на суд".

Что предшествовало: 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.

Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.

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Предыстория:

  • В 2021 году Медведчуку было объявлено несколько подозрений. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
    Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом, по данным следствия, пророссийские террористы в общей сложности были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.
  • Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.
  • В конце декабря 2021 правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. 19 января суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал и глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • Еще один фигурант дела – бизнесмен Сергей Кузяра в интервью ЭП заявлял, что следствие "выдумало преступную группу" из Порошенко, Медведчука, Демчишина и его.

Темы: МедведчукПорошенкоСБУ
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