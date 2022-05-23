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У топ 100 найвпливовіших людей світу від Time троє українців, серед них – головред "УП"

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 16:05
У топ 100 найвпливовіших людей світу від Time троє українців, серед них – головред УП
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У топ 100 найвпливовіших людей світу в 2022 році за версією редакції Time увійшли троє українців, серед них – головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Джерело: Time

Деталі: У топ 100 окрім Мусаєвої, яка перемогла в категорії "Новатори", ще потрапили президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Обоє вони в категорії "Лідери".

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Time пише, що серед тих, хто потрапив до цьогорічного переліку, є журналістка Севгіль Мусаєва, "чия смілива команда "Української правди" стала провідною незалежною новинною організацією в Україні".

Зокрема, про Зеленського текст у TIME написав президент США Джо Байден.

До цієї сотні потрапили двоє росіян – головний агресор Володимир Путін та лауреат Нобелівської премії, головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов, який виступає проти війни в Україні.

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Путін в категорії "Лідери", Муратов – в "Іконах".

Нагадаємо: Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Теми: українцівійнамедіа
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