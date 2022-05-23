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В топ 100 самых влиятельных людей мира от Time три украинца, среди них – главред "УП"

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 16:05
В топ 100 самых влиятельных людей мира от Time три украинца, среди них – главред УП
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В топ 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии редакции Time вошли три украинца, среди них – главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Источник: Time

Детали: В топ 100, кроме Мусаевой, победившей в категории "Новаторы", еще попали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Оба они в категории "Лидеры".

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Time пишет, что среди попавших в нынешний список есть журналистка Севгиль Мусаева, "чья смелая команда "Украинской правды" стала ведущей независимой новостной организацией в Украине".

В частности, о Зеленском текст в TIME написал президент США Джо Байден.

В эту сотню попали двое россиян – главный агрессор Владимир Путин и лауреат Нобелевской премии, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, выступающий против войны в Украине.

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Путин в категории "Лидеры", Муратов – в "Иконах".

Нагадаємо: Зеленський стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time.

Темы: украинцывойнамедиа
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