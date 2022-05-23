Псевдотрибунал для українських бійців з "Азовсталі" РФ хоче влаштувати в ОРДЛО

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що всі військовополонені з "Азовсталі" знаходяться на території так званої "ДНР", і що саме в цьому окупованому Росією регіоні буде влаштовано "міжнародний трибунал".

Джерело: Інтерфакс

Деталі: За словами Пушиліна, українські бійці, які захищали Маріуполь – в ОРДО.

Судилище над українськими військовослужбовцями росіяни планують провести там же, при цьому вони називають це "міжнародним трибуналом".

Пряма мова Пушилина: "Міжнародний трибунал планується також організувати на території (ОРДО - УП) республіки. Нині напрацьовується статут трибуналу".

Нагадаємо:

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін ще 18 травня висловлювався за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі".

ВІДЕО ДНЯ

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя.