Псевдотрибунал для українських бійців з "Азовсталі" РФ хоче влаштувати в ОРДЛО
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що всі військовополонені з "Азовсталі" знаходяться на території так званої "ДНР", і що саме в цьому окупованому Росією регіоні буде влаштовано "міжнародний трибунал".
Джерело: Інтерфакс
Деталі: За словами Пушиліна, українські бійці, які захищали Маріуполь – в ОРДО.
Судилище над українськими військовослужбовцями росіяни планують провести там же, при цьому вони називають це "міжнародним трибуналом".
Пряма мова Пушилина: "Міжнародний трибунал планується також організувати на території (ОРДО - УП) республіки. Нині напрацьовується статут трибуналу".
Нагадаємо:
Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін ще 18 травня висловлювався за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі".
Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя.