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Псевдотрибунал для українських бійців з "Азовсталі" РФ хоче влаштувати в ОРДЛО

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 20:57

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що всі військовополонені з "Азовсталі" знаходяться на території так званої "ДНР", і що саме в цьому окупованому Росією регіоні буде влаштовано "міжнародний трибунал".

Джерело: Інтерфакс

Деталі: За словами Пушиліна, українські бійці, які захищали Маріуполь – в ОРДО.

Судилище над українськими військовослужбовцями росіяни планують провести там же, при цьому вони називають це "міжнародним трибуналом".

Пряма мова Пушилина: "Міжнародний трибунал планується також організувати на території (ОРДО - УП) республіки. Нині напрацьовується статут трибуналу".

Нагадаємо:

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін ще 18 травня висловлювався за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі".

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Теми: Азов ОРДЛОПушилінМаріуполь
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