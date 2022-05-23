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Псевдотрибунал для украинских бойцов с "Азовстали" РФ хочет устроить в ОРДЛО

Светлана КизиловаПонедельник, 23 мая 2022, 20:57

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что все военнопленные с "Азовстали" находятся на территории так называемой "ДНР", и что именно в этом оккупированном Россией регионе будет устроен "международный трибунал".

Источник: Интерфакс

Детали: По словам Пушилина, украинские бойцы, которые защищали Мариуполь – в ОРДО.

Судилище над украинскими военнослужащими россияне планируют провести там же, при этом они называют это "международным трибуналом".

Прямая речь Пушилина: "Международный трибунал планируется также организовать на территории (ОРДО - УП) республики. В настоящее время прорабатывается устав трибунала".

Напомним:

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин еще 18 мая высказался за "международный трибунал" над украинскими военными с "Азовстали".

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Темы: АзовОРДЛОПушилинМариуполь
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